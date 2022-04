Cambios en el gabinete de Lalo Stelatto: asumió Belén Hernández en Cultura y Turismo

La conductora de radio y TV reemplazará a Benito del Puerto quien ahora se desempeñará como asesor. Hernández fue candidata a concejal de Stelatto en el 2019 y ahora fue convocada “para convertir a Posadas en la capital del norte argentino”

La conductora de radio y tv Belén Hernández, se convirtió formalmente este viernes, en la nueva secretaria de cultura y turismo de la municipalidad de Posadas, en reemplazo de Benito del Puerto.

El intendente Leonardo Stelatto la puso en funciones en el quinto piso del edificio comunal, donde la nueva funcionaria prestó juramento, ante la presencia de todo el gabinete municipal.

Tras la breve pero emotiva ceremonia, el jefe capitalino explicó que “una decisión particular de Benito del Puerto, al cual agradezco infinitamente todo el trabajo que ha venido desarrollando en este tiempo tan difícil de pandemia con la cultura y el turismo, provocó que ahora convoquemos a Belén Hernández, para que continúe la gestión”.

Aclaró Stelatto que “Benito va a seguir ligado porque quiero contar siempre con él por toda la capacidad que tiene, el relacionamiento con la cultura”.

A partir de ahora, el área de Cultura y Turismo, “tendrá una nueva impronta que le va a dar Belén Hernández, quien evaluará a todos los que trabajan dentro de la secretaría, va a presentar su proyecto y vamos a seguir trabajando en equipo, como le pedí a todos los secretarios”.

Stelatto le pidió a todo su gabinete, “estar nidos porque la ciudadanía espera mucho de esta gestión municipal y tenemos que estar a la altura de esos requerimientos”.

Recordó Stelatto que con “Belén Hernández venimos trabajando desde el 2019 cuando fue candidata a concejal. Y ahora se integra para afrontar este nuevo desafío”.

Posicionar a Posadas

Acostumbrada a los medios, pero ahora en el rol de entrevistada, Belén Hernández reconoció que el llamado “es muy fresquito, algo inesperado, fue totalmente sorpresiva la convocatoria de Lalo para sumarme y trabajar desde adentro para aportar a esta ciudad en una secretaría tan grande y tan importante”.

Remarcó Hernández que “es sorpresivo, pero es muy bienvenido, me honró profundamente Lalo con su confianza eligiéndome y viendo en mí quizás algo que ni siquiera uno ve. Acepté la invitación sabiendo que Benito del Puerto, que es un gran referente de la movida cultural, se queda a formar parte del equipo como asesor y eso fue fundamental que la voz de Benito sigue y sin dudas que lo voy a tener muy en cuenta”.

Nombró como objetivos, “poder trabajar en equipo, como me gusta el fútbol, tenemos que patear para el mismo lado, hay que hacer muchos goles en cuanto a la cultura y al turismo que son dos patas claves de la mesa y de una sociedad”.

“El posadeño tiene que estar cada vez más orgulloso de su identidad, de su cultura, del turismo, todos tenemos que ser embajadores de nuestra ciudad. Posadas tiene todo y ahora quiero aportar para que existan más propuestas”, manifestó la flamante secretaria.

Belén Hernández integró la lista de candidatos a concejales de Lalo Stelatto en las elecciones del 2019 que consagraron al actual intendente de Posadas. No obstante, la nueva funcionaria aclaró que “mi participación en la lista en 2019 fue en el rol de ciudadana con intenciones de participar. Y así fue como lo acompañé a Stelatto en su momento”.

“Me inspiró un perfil como el de Lalo para incursionar por primera vez en la política y después de ese 2019 no esperé ningún cargo. Ahora me honra con este nombramiento y la idea es que, con el sector público, el privado, entre todos logremos lo que queremos. El objetivo es que Posadas sea elegida por el turista, no solo por la Costanera y las Playas, sino que se posicione como ciudad referente en la región”, apuntó Hernández.

“Posadas tiene que ser la capital del norte argentino y que no sea más de paso, que la elijan por las propuestas”, completó.