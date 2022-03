Enrique Merelas contó que "a uno de los chicos le ofrecieron una cantidad enorme de dinero para que haga un penal y tres córners". Dijo que ninguno volverá a jugar en el equipo por estas apuestas clandestinas que llevaron adelante.

El presidente de El Porvenir, Enrique Merelas, echó a ocho jugadores e hizo una denuncia por apuestas clandestinas, luego de la confesión de los implicados post derrota ante Berazategui, mientras el equipo está ultimo, con dos puntos, en la Primera C.

«Me genera mucha vergüenza tener que contar esto, estoy muy triste. Lo que pasó en El Porvenir con las apuestas clandestinas tiene que ser investigado en otras instituciones de la categoría. Ya hice la denuncia del caso, tengo que estar cubierto, porque esto es algo gravísimo», dijo Merelas al sitio web Depo.

El titular de El Porvenir dijo que «ninguno de los involucrados» negó el accionar irregular tras la quinta derrota en el campeonato que generó malestar en el seno del plantel.

«Al ver que la situación era un escándalo, me puse a investigar. Tengo muchos años como dirigente y la verdad que esto nunca me había pasado. A uno de los chicos le ofrecieron una cantidad enorme de dinero para que haga un penal y tres córners. Es un papelón todo esto. Ocho son los jugadores involucrados y que, obviamente, no jugarán más en el club», dijo Merelas.

Por su parte, el abogado del club, Luis Parieti, afirmó a TN que radicaron la denuncia en una comisaría de Lanús.

«Esto no lo vi nunca en mi vida. Es muy grave y en el club no podemos creer lo que sucedió. Estamos muy mal y ya hicimos la denuncia en la comisaría y llevaremos el tema al Tribunal de Disciplina de la AFA», apuntó Parieti.

«El arquero Diego Córdoba nos contó que a sus compañeros le habían ofrecido plata para que se dejen hacer goles y hasta por tiros de esquina. Se habla de 100 mil pesos, aunque hay algunos que cobraron solo 12 mil pesos”, agregó Pareti.

