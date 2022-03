Apóstoles: detuvieron a dos estafadores que pagaban con cheques falsos

Dos hombres de 37 y 46 años fueron detenidos en la localidad de Apóstoles, acusados de estafar a un comerciante en la compra de alambres, donde los pagos se habían efectuado con cheques falsos.

Las estafas se conocieron mediante la denuncia del damnificado, un hombre de 32, quien alegó que desde el pasado 8 de marzo había sido víctima de dos estafas ocurridas en el corriente mes. El comerciante explicó que al momento de ir al banco e intentar retirar el dinero, no pudo debido a que los cheques eran apócrifos.

Por ello, el requirente acordó una tercera venta, donde se montó una vigilancia encubierta por parte de la policía. Fue así que el 28 de marzo, en horas de la tarde divisaron y demoraron a dos hombres así como también secuestraron una camioneta Chevrolet en la cual se trasladaban.

Cabe mencionar que el tercer cheque con el que se iba a realizar el pago fue controlado con el banco, el cual resultó también ser falso. Seguidamente los hombres alegaron que eran fleteros y que el cheque les fue entregado por un individuo a bordo de un Fiat Palio, quien les habría contratado para realizar un flete desde Apóstoles hasta Virasoro.

Luego de amplias investigaciones, individualizaron a los autores del ilícito, quienes serían otros dos hombres de Ituzaingó y por motivos de jurisdicción, se solicitó colaboración a la seccional 1ra de Ituzaingó-Corrientes, quienes realizaron las detenciones y secuestraron el Fiat. Por ello requisaron el auto, donde secuestraron 2 celulares y 7 chips nuevos, 1 presupuesto para la compra de alambres por el monto de $1.300.383 y la suma de $101.540 en efectivo.

Finalmente, la comisión policial arribó desde Ituzaingó hasta la seccional primera de Apóstoles con los detenidos y secuestros antes mencionados, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Misiones | Dice que su hija tiene cáncer y busca estafar a la gente pidiendo donaciones a una cuenta

Se trataría de una persona oriunda de Buenos Aires quien ya cuenta con un prontuario de casos similares. Se contacta mediante redes sociales y hasta solicita “colaboración” a medios periodísticos.

Un estafador pide dinero para su supuesta hija enferma de cáncer mediante mensajes de Instagram y WhatsApp. En sus mensajes afirma ser de la localidad de Oberá.

“Les pido si por favor pueden ayudarme a difundir mi publicación, estoy desesperado necesito ayuda urgente. Soy de Oberá, muchas gracias”, solicita el estafador. El pedido, ya llegó a varios medios de diferentes localidades de la provincia.

El hombre, quien se comunicó mediante WhatsApp, se negó a dar más datos y ser entrevistado. Tras realizar un seguimiento e investigación, se constató que ya realizó el mismo procedimiento en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, contactando otros medios, lo que alertó la estafa.

En el mensaje, el supuesto Pablo Cuello no da precisiones de dónde se encontraría internada la menor enferma, pero siempre indica que es oriundo de la ciudad a la cual pertenece el medio a donde envía su solicitud. De esta manera, se pueden encontrar publicaciones de La Matanza, Merlo, Quilmes, La Plata, Berazategui, San Martín, Rafael Castillo, Lomas de Zamora, entre muchos otros.

“Hola mi nombre es Pablo Cuello, hace 8 meses venimos luchando con mi hija que tiene un tumor en el estómago el cual operaron. En la cirugía, no le pudieron sacar todo y le quedó un resto de tipo maligno”, comienza la publicación.

“Hace 30 días la trasplantaron y ahora estamos esperando que responda para poder continuar con radioterapia y matar el resto maligno. Lamentablemente me acabo de quedar sin trabajo y no puedo afrontar más los costos de traslados, controles, y deudas que se me fueron juntando”, reza en el pedido.

Finalmente, apelando a la colaboración, el estafador deja su CBU para que se le aporte alguna suma de dinero.

“Estoy realmente desesperado necesito la ayuda de ustedes para terminar con el tratamiento de mi hija. ¡Toda ayuda suma! Dejo mi CBU y ALIAS para el que quiera colaborar y también si pueden compartir la publicación será de gran ayuda” finaliza la solicitud.