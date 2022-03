En un hito histórico que demuestra el avance en la igualdad de espacios entre géneros, una mujer relatará un partido masculino de Primera División por primera vez en la historia del fútbol argentino. Se trata de Lola Del Carril, joven periodista y comunicadora, conocé la historia.

Este fin de semana, luego del fin de las eliminatorias, se disputará la fecha 8 del la Copa de la Liga Profesional. La noticia para el próximo fin de semana no se trata ni de Boca ni de River, sino que por primera vez en la historia del fútbol argentino una mujer relatará un partido masculino de Primera División.

Lola Del Carril, es relatora de fútbol hace ya mucho tiempo en el canal abierto de Tv Pública y ESPN. La periodista y licenciada en Comunicación Social, este fin de semana será la voz del relato del encuentro entre Central Córdoba y Huracán el próximo viernes a las 19 horas.

Sin embargo, en el día de ayer, también la pudimos escuchar en el partido por las eliminatorias entre Perú y Paraguay, convirtiéndose en la primera mujer en relatar fútbol masculino en la historia de la televisión abierta argentina.

La periodista, tiene tan solo 23 años y ya se desenvolvía como relatora en encuentros internacionales como la Serie A o la Premier League.

Este fin de semana también estará relatando los partidos internacionales entre el Chelsea y Brentford (Sábado 10:50 horas, ESPN). El Domingo estará en Fiorentina vs Empoli, también por ESPN a las 7:30 horas. El Lunes 15:30 horas estará en Milan vs Bologna.

La lista de convocadas de la Selección Argentina femenina para los próximos amistosos: presencia misionera y un regreso estelar

La mediocampista del Atlético Madrid Estefanía Banini fue convocada para los amistosos que la Selección argentina femenina jugará ante su similar de Chile los días 7 y 10 de abril. Además, la misionera Yamila Rodríguez, actual Boca Juniors, también forma parte de la lista.

Este llamado marca el regreso de la mendocina Estefanía Banini, seleccionada en el once ideal del premio The Best del año pasado, al conjunto nacional luego de casi tres años de ausencia. Su última aparición había sido en el Mundial de Francia 2019.

El entrenador Germán Portanova presentó la lista de convocadas este lunes y pronto resaltó el nombre de Banini, que había sido marginada del conjunto nacional desde mediados de 2019 por haber expresado su disconformidad con la conducción que tenía el equipo por aquel entonces, con el DT Carlos Borrello a la cabeza.

El 19 de junio de 2019 fue la última vez que Banini jugó para la Selección argentina. Ese día, el equipo Albiceleste logró un agónico empate 3-3 ante Escocia en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Francia, pero no pudo avanzar a los octavos de final. Sin embargo, aquella actuación fue histórica debido a que el combinado nacional nunca había logrado sumar ni siquiera un punto en sus actuaciones previas en Copas del Mundo femeninas (en la cita gala terminó con 2).

De esta manera, la jugadora del conjunto Colchonero será parte del plantel que disputará dos amistosos ante Chile como parte de la preparación para la Copa América que se disputará en Colombia del 8 al 30 de julio de 2022. El primer encuentro ante la Roja será el jueves 7 de abril en la ciudad de Córdoba, mientras que el segundo suelo se desarrollará el siguiente domingo 10 en San Luis.

La AFA ya anunció que ambos partidos serán con público. En los próximos días se dará a conocer mayor información sobre las sedes de los partidos y la forma de adquisición de las entradas.

El último partido de Argentina en suelo nacional fue en la previa de los Juegos Panamericanos 2019, competencia en la que la Selección obtuvo una medalla por primera vez en su historia.