Sin el misionero Néstor Pitana, Rapallini y Tello son los árbitros postulados por Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Desde la AFA, eligieron a Rapallini y Tello para que sean los árbitros que vayan al Mundial de Qatar 2022. Ambos, tienen experiencia Eliminatorias Sudamericanas y Copa América. Uno de ellos estuvo en la Eurocopa 2020.

La Asociación del Fútbol Argentino postuló a Rapallini y Tello, dos con experiencia en Superclásicos entre River y Boca, como los árbitros nacionales para el Mundial de Qatar 2022.

Si bien imparten justicia para las competiciones de la Conmebol, hay algo que los diferencia y es a nivel Copa América. Rapallini impartió justicia en la edición del 2019, mientras que Tello fue VAR en la 2021, la ganada por la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Fernando Rapallini, internacional desde 2014, tiene 43 años y se convirtió en el primer colegiado de la Conmebol que participó en una Eurocopa, la 2020, gracias al acuerdo de intercambio entre la UEFA y la Confederación Sudamericana. Lo hizo como cuarto árbitro en Bélgica-Rusia, por la fase de grupos, y como árbitro principal en Ucrania-Macedonia del Norte, también por la fase de clasificación, y en Francia-Suiza, por los octavos de final.

Por su parte, Facundo Tello, árbitro FIFA desde 2019, tiene 39 años y es el que muchos consideran el mejor árbitro de Argentina en la actualidad. Ya dirigió la final de la Copa Diego Maradona entre Boca y Banfield en el Estadio Bicentenario de San Juan y la de la Copa Argentina 2019 entre Central Córdoba y River en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Conocé a Fernando Rapallini, uno de los árbitros postulados por Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Cuando deja de impartir justicia dentro de un campo de juego, Fernando Andrés Rapallini se dedica a trabajar en la empresa familiar que tiene en City Bell, que se especializa en la construcción y diseños de piletas de natación, como así también a la venta de accesorios y mantenimiento para piscinas.

A los 43 años, el nacido el 28 de abril de 1978 en La Plata, fue elegido para arbitrar el Superclásico del 2 de enero entre Boca y River por la cuarta fecha de la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona. Significó su segunda vez dirigiendo este partido aparte ya que solo lo había hecho el 1 de septiembre de 2019 en un 0-0 en el Monumental, en la previa al cruce entre el Millonario y el Xeneize por las semifinales de la Copa Libertadores.

Su debut en Primera se dio en 2011 y desde 2014 es Internacional. Antes se formó en la escuela que el exárbitro Jorge Vigliano tiene en la ciudad de La Plata desde 1993, de la que se recibió en 1999. En el 2001 homologó en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el curso e inmediatamente comenzó su recorrido por el ascenso.

A principios de 2020, Fefo, como lo llaman sus amigos, vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera. El Tribunal de Disciplina de la AFA lo sancionó condicionalmente con una suspensión de un mes por «reiterados errores» administrativos a la hora de volcar los informes post partido, aunque eso no implicó que no pueda dirigir.

Aquella situación se dio por dos equivocaciones puntuales. La primera fue la amonestación del defensor de River Javier Pinola que inicialmente fue informada como una tarjeta amarilla para el volante Ignacio Fernández, algo que lo hacía alcanzar las cinco amonestaciones. El otro caso implicó a los defensores de Huracán Lucas Merolla y Carlos Araujo, quienes estaban amonestados en el encuentro ante Racing, pero al ser expulsados por roja directa, dichas amarillas debían quedar sin efecto. El problema allí fue que, a la hora de ser volcado en el informe, esto no se vio reflejado. Rapallini explicó que el informe lo había realizado otra persona y él no se percató del error.

Conocé a Facundo Tello, uno de los árbitros postulados por Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Nacido el 4 de mayo de 1982 en Bahía Blanca, Facundo Tello Figueroa es padre de dos hijas, está casado y vive en su ciudad natal. Además de árbitro profesional, es licenciado en Protocolo y Ceremenonial y empleado municipal, aunque actualmente se encuentra de licencia sin goce de sueldo para dedicarse de lleno al referato, según informó Infobae.

Antes de arrancar su carrera como referí, el bahiense fue futbolista amateur, lo que lo benefició en sus inicios como juez. «En el comienzo de mi carrera, me ayudó haber jugado al fútbol porque me sirvió para quemar etapas. Pero la clave no está en eso sino en entender el fútbol. Ser árbitro se me despertó de manera repentina. Un amigo de Bahía Blanca, Bruno Bocca, me propuso empezar la carrera y ahí se me despertó la vocación y admiré la carrera. Cuando jugaba no miraba a los árbitros», contó.

Su debut como árbitro de Primera División se produjo en el año 2013, en el encuentro que Godoy Cruz le ganó a Vélez por 3-1. Seis años después, en 2019, fue considerado referí internacional por la FIFA. Hoy ya tiene más de 100 partidos de la máxima categoría del fútbol argentino sobre su espalda y una extensa trayectoria que incluye a la B Nacional, Copa Argentina, Copa Libertadores y hasta el Sudamericano Sub 20 de 2019 y el Preolímpico Sub 23 de 2020.

Rapallini y Tello

