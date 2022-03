Afirma ser de Oberá, pide dinero para su supuesta hija enferma de cáncer y estafa a la gente

Se trataría de una persona oriunda de Buenos Aires quien ya cuenta con un prontuario de casos similares. Se contacta mediante redes sociales y hasta solicita “colaboración” a medios periodísticos.

Un estafador pide dinero para su supuesta hija enferma de cáncer mediante mensajes de Instagram y WhatsApp. En sus mensajes afirma ser de la localidad de Oberá.

“Les pido si por favor pueden ayudarme a difundir mi publicación, estoy desesperado necesito ayuda urgente. Soy de Oberá, muchas gracias”, solicita el estafador. El pedido, ya llegó a varios medios de diferentes localidades de la provincia.

El hombre, quien se comunicó mediante WhatsApp, se negó a dar más datos y ser entrevistado. Tras realizar un seguimiento e investigación, se constató que ya realizó el mismo procedimiento en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, contactando otros medios, lo que alertó la estafa.

En el mensaje, el supuesto Pablo Cuello no da precisiones de dónde se encontraría internada la menor enferma, pero siempre indica que es oriundo de la ciudad a la cual pertenece el medio a donde envía su solicitud. De esta manera, se pueden encontrar publicaciones de La Matanza, Merlo, Quilmes, La Plata, Berazategui, San Martín, Rafael Castillo, Lomas de Zamora, entre muchos otros.

El mensaje del estafador

“Hola mi nombre es Pablo Cuello, hace 8 meses venimos luchando con mi hija que tiene un tumor en el estómago el cual operaron. En la cirugía, no le pudieron sacar todo y le quedó un resto de tipo maligno”, comienza la publicación.

“Hace 30 días la trasplantaron y ahora estamos esperando que responda para poder continuar con radioterapia y matar el resto maligno. Lamentablemente me acabo de quedar sin trabajo y no puedo afrontar más los costos de traslados, controles, y deudas que se me fueron juntando”, reza en el pedido.

Finalmente, apelando a la colaboración, el estafador deja su CBU para que se le aporte alguna suma de dinero.

“Estoy realmente desesperado necesito la ayuda de ustedes para terminar con el tratamiento de mi hija. ¡Toda ayuda suma! Dejo mi CBU y ALIAS para el que quiera colaborar y también si pueden compartir la publicación será de gran ayuda” finaliza la solicitud.