El pequeño can no contaba con un microchip, como lo exigen las reglamentaciones europeas. “Se encuentra aislado como la mercancía y sin contacto con su titular o ninguna otra persona conocida”, denunció el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal.

Un perro se encuentra retenido en el aeropuerto de Madrid, España, desde el pasado 14 de marzo por no tener un microchip, como lo exige el Reglamento Europeo de transporte de animales de compañía. Según los medios locales, el animal podría ser deportado o, peor, sacrificado.

Luno, de la raza caniche, tiene tres años y nació en Ecuador y junto a su dueña vivió en Nicaragua y Costa Rica. “De ahí tomamos un avión para Madrid”, explicó Andrea Torres, la propietaria del animal, en diálogo con el medio costarricense “La Teja”.

Torres indicó que antes de viajar le preguntó al personal de la aerolínea Iberojet que era lo que “Lunito” debía tener al día para viajar. “Me dijeron que solo se pedía que estuviera sano y con las vacunas al día, salí de Costa Rica sin problema”, detalló.

Pero al llegar a España al perrito se le negó la entrada porque no llevaba un microchip. Desde entonces, Luno está bajo resguardo de las autoridades en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, encerrado en una jaula, aislado y sin contacto con su dueña u otra persona conocida.

Una semana durmiendo en el aeropuerto

Torres contó que sus reclamos no surtieron efecto. “Les dije que en ningún lado me explicaron que tenía que ponerle el microchip, si me hubieran dicho que faltaba algo lo resolvía en Costa Rica, no viajaba así, exponiéndome a problemas”, remarcó.

En la Aduana, “aseguraron que se lo iban a llevar un momento para ponerle el dispositivo y después me lo regresarían. Yo tenía un mal presentimiento pero no tenía opción”, recordó con tristeza.

“Así fueron pasando las horas, los días y nada que me daban a mi perrito. Mi pareja y yo estuvimos durmiendo como una semana en el aeropuerto, yo estaba tan desesperada que hasta me dieron atención psicológica”, explicó Torres.

La mujer decidió difundir su caso a través de las redes sociales con el objetivo de rescatar a su perro lo antes posible. Su historia llamó la atención del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), que le brindó asistencia jurídica.

PACMA aseguró que las autoridades aeroportuarias le propusieron a la mujer sacrificar a Luno, ante lo cual la agrupación política ya emprendió acciones legales para evitarlo. La otra opción que manejan las autoridades españolas es deportarlo a Costa Rica, aunque Torres ya presentó una medida cautelar para evitar que esto ocurra.

PACMA también sostuvo que se llegó a esta insólita situación debido al “descontrol en el país de origen, la ignorancia de la titular de Luno sobre las exigencias de entrada de animales en nuestras fronteras, y el poco interés de las autoridades españolas en resolverlo”.

“Ponerle microchip, vacunas y cuarentena es una de las medidas que prevé el Reglamento Europeo para este tipo de incidencias. Tuvimos un antecedente en el aeropuerto de El Prat hace unos años, el perrito Buddy, y al final la administración cedió en dar esta opción. No es algo que pretendamos nosotros o Andrea, la responsable del perro, sino que es una normativa europea que está en vigor y que es de aplicación directa en el ordenamiento español”, señaló Monica Olivares, abogada del grupo político.

Mientras tanto, Luno sigue retenido y lejos de Andrea. “Hoy le han intentado negar el acceso a su titular. Pusieron en duda su identidad, pese al pasaporte. Le retiraron el móvil para que no grabase a su propio perro”, indicó la organización en las redes en su última actualización sobre el caso.

Fuente: TN