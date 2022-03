Tenis | Masters 1000 de Miami: el argentino Francisco Cerúndolo venció a Tiafoe y está en cuartos de final

El mayor de los Cerúndolo viene de eliminar a Monfils y ahora se sacó de encima al verdugo de su hermano. Este miércoles va contra Sinner en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.

Francisco Cerúndolo no deja de soñar en el Masters 1000 de Miami, el torneo que marcó su debut en esta categoría, la segunda en importancia detrás de los Grand Slams. El argentino, de 23 años y 103° del mundo, le ganó este martes por 6-7 (2), 7-6 (3) y 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe, de 24 y 31° en el ranking, y avanzó a los cuartos de final en los cuartos de final del torneo. Allí lo espera el italiano Jannick Sinner, 11° del mundo, que viene de despachar en sets corridos al australiano Nick Kyrgios. Será este miércoles un poco después del mediodía de la Argentina en el court central.

El mayor de los Cerúndolo, ganador de cinco torneos Challenger y finalista en Buenos Aires 2021, protagoniza la mejor semana de su carrera y la semana próxima como mínimo llegará a meterse cerca de los 70 primeros del ranking mundial -hoy, en el cálculo en vivo, figura 72°-.

«Estoy muy feliz. No lo puedo creer. Jugué bien, pero había jugado mejores partidos. Me dio bronca perder el primer set, pero es un rival muy difícil, con tiros muy planos, no es el tipo de juego que mejor me sienta. Aguanté dos tiebreaks y en el tercer set lo rompí», contó en declaraciones a ESPN.

«En el tiebreak del segundo set salí a mandar yo, porque en el primero había sido demasiado conservador. Por suerte, se pudo dar. Estoy cansado, porque corrí un montón. Llamé al médico porque estaba un poco cargado, pero no es nada grave. Espero que estén disfrutando de mi tenis porque estoy corriendo como un perro. Ojalá pueda seguir jugando así», agregó.

Ante Tiafoe, el argentino arrancó en un buen nivel, sólido con su servicio y buscando sacar ventaja con diferentes recursos. Se plantó bien en el fondo, pero no tuvo miedo de subir a la red, y alternó pelotas profundas con tiros más cortos. Eso, sumado a algunos errores no forzados del estadounidense, le dieron el primer break point del partido.

Fue en el tercer game, cuando Tiafoe tuvo que sacar 30-40, pero el local consiguió salvar su servicio y dejó el marcador 2-1 a su favor. A continuación, Cerúndolo ganó el game con autoridad e igualó 2-2.

No cambió mucho la tendencia del partido en los siguientes games. Con los dos jugadores muy confiados con el saque, no hubo nuevas chances de quiebre ni se sacaron diferencias (3-3).

Tiafoe tuvo tres chances de quiebre en un octavo game en el que Cerúndolo estuvo algo más errático. El porteño reaccionó bien bajo presión, levantó las tres y se llevó luego el juego, para poner el 4-4.

Fue entonces el momento en que Cerúndolo aceleró y quebró el servicio de Tiafoe para quedarse con el noveno game y tener la posibilidad de sacar para el título. Sin embargo, el estadounidense apretó las clavijas y se tomó rápida revancha para emparejar el marcador.

Lejos de bajonearse, el porteño tuvo una rápida chance de quiebre con el saque del estadounidense y no la desaprovechó. Atacó el segundo saque de Tiafoe para volver a servir por el set. Pero no pudo ser para Fran: la historia se repitió y el primer parcial llegó al tiebreak, donde prevaleció el local por 7-2.

Ya en el segundo capítulo, Cerúndolo se mostró enchufado, tratando de dejar atrás lo que ocurrió en el tiebreak, y volvió a mostrarse sólido con su servicio. Así fue como se puso 3-2 y en el sexto game puso en aprietos a Tiafoe. Tuvo una chance de quiebre y tras un intenso peloteo se le escapó. Y el estadounidense, agradecido, logró cerrar el game de saque para emparejar 3-3.

Y el trámite siguió así. Cada uno sostuvo su servicio y llegaron a un nuevo tiebreak. Y ahí Cerúndolo mostró que está hecho de buena madera, tomó las riendas del juego y aprovechó las desatenciones de Tiafoe para imponerse por 7-3 y estirar la historia al tercer set.

En el último parcial, después de que el argentino pidiera médico para estirar una de sus piernas, todo comenzó viento a favor para el mayor de los Cerúndolo. Logró dos rápidos quiebres y se puso 3-0 arriba.

Fue entonces cuando Tiafoe, tal vez como manotazo de ahogado, pidió atención médica. Salió fortalecido, porque recuperó un break. Sin embargo, enseguida, el estadounidense ya no daba más físicamente. Fran reaccionó y no sólo volvió a quebrar para ponerse 4-1, sino que con solvencia se puso a un game del triunfo sin mostrar fisuras en su saque.

Pero Tiafoe, que parecía acabado, no quiso saber nada con despedirse. Levantó un 15-40 y estiró el suspenso al poner el marcador 5-2. Pero el suspenso duró poco: el argentino con calma cerró el partido con su servicio para llegar a los cuartos de final de un Masters 1000. Algo que jamás imaginó antes de que comenzara la acción en Miami..

El triunfo, además, tuvo un sabor especial para Francisco, una de las raquetas de la nueva generación del tenis argentino. Porque le dio la chance de «vengar» a su hermano Juan Manuel, quien se despidió del certamen al caer en tercera ronda justamente ante Tiafoe.

Cerúndolo, que hasta la semana pasada no había ganado nunca un partido en canchas duras en el cuadro principal de un torneo ATP, fue avanzando a paso firme sobre el cemento de Miami.

Luego de vencer en tres sets al neerlandés Tallon Griekspoor, 57° del ranking, en un match que marcó su debut en el cuadro principal de un Masters 1000; superó por 6-1, 3-1 y abandono a Reilly Opelka (18° del mundo y un sacador indomable) y el domingo, se impuso con mucha autoridad por 6-2 y 6-3 ante Gael Monfils (24°), en el que, según él, fue el mejor partido de su vida.

Así se metió en octavos de final, y se transformó en el primer argentino en meterse entre los 16 mejores del certamen de Florida en su primera participación, algo que ninguna raqueta nacional había conseguido desde 2007, cuando Juan Martín Del Potro perdió en octavos ante Rafael Nadal.

Tiafoe, 28° preclasificado, había quedado libre en la primera ronda y venció en tres sets a su compatriota Brandon Nakashima antes de despedir a Juan Manuel.

«Vi a Frances en el partido ante Juanma. Viene jugando un gran tenis desde finales del año pasado, es muy agresivo, en esta cancha juega muy bien, saca muy bien», analizó Cerúndolo. «Creo que lo mejor va a ser enfocarme en mi juego, pero sobre todo disfrutar».

Francisco es el único argentino que sigue en camino en Miami, un torneo que dejó en evidencia el recambio generacional que se viene en el circuito. Es que ninguno de los 16 jugadores que llegaron a octavos supera los 30 años de edad. Los mayores son Kyrgios, Daniil Medvedev y Cameron Norrie, con 26 años, y el menor, Carlos Alcaraz, de apenas 18.

Medvedev, máximo favorito, fue otro que se metió en cuartos de final y quedó a una victoria de recuperar el número uno del mundo. El ruso recuperó una desventaja de 5-3 en el primer set para derrotar por 7-5 y 6-1 al local Jenson Brooksby, 39° de la clasificación, en una hora y 18 minutos.

El moscovita espera por el ganador del choque entre el polaco Hubert Hurkacz (8°) y el sudafricano Lloyd Harris. Y si gana su próximo partido y se mete en semis, el próximo lunes volverá a desplazar de la cima del ranking al serbio Novak Djokovic.

En otros partidos del día, el alemán Alexander Zverev (2°) le ganó 6-4 y 6-4 al australiano Thanasi Kokkinakis y el noruego Casper Ruud (6°) venció por 6-3 y 6-4 al británico Norrie. La acción del cuadro masculino de la jornada la completarán los duelos Stefanos Tsitsipas (3°)-Alcaraz y Taylor Fritz (11°)-Miomir Kecmanovic.

