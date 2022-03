“Donde me agarra la noche, ahí duermo”: un hombre denuncia que le usurparon la casa mientras estaba preso

El hombre, de 40 años, cumplió una condena hace más de 15 años y estuvo privado de su libertad durante más de 10 meses entre el 2019 y el 2020. Al salir en libertad, se encontró con que su casa había sido ocupada por otras personas.

Silvio Alcaraz es un vecino de la ciudad de Posadas que realizó un pedido desesperado. Según manifestó el hombre de 40 años, desde hace casi un año se encuentra viviendo en la calle porque unas personas le usurparon la casa, ubicada en calle Vivanco casi Av. Santa Cruz.

“Se aprovecharon de que mi mamá estaba avanzada en edad y la dejaron prácticamente tirada en el hospital Madariaga. Ella se fue con una gripe pero terminó falleciendo por covid-19”, expresó Alcaraz.

“Estas personas se aprovecharon de que yo no estaba en mi hogar. Esta mujer dice que ella la cuidaba a mi mama y que entonces le regaló la casa. Ahora yo estoy en la calle y no es justo”, señaló el hombre.

Según comenta Alcaraz, vivió toda la vida con su madre hasta caer preso por distintos delitos menores.

“En julio yo me entero que falleció mi mamá y cuando volví a mi casa me encontré con esta gente adentro. Estuve dos meses durmiendo en la iglesia, pero desde entonces duermo en una carpa a la buena de Dios. Donde me agarra la noche, ahí duermo”, explicó Alcaraz.

De igual manera, el ex convicto resaltó que conocía previamente a estas personas desde hace algunos años.

“Ellos eran vecinos desde hace tiempo y mi mamá les dio lugar, aunque yo nunca apoyé eso. Pero cuando yo caí preso, ellos aprovecharon y se instalaron en la casa”.

Alcaraz radicó la denuncia en el juzgado N°1 pero manifestó que no ha habido mayores avances en la causa.

“Mientras ellos disfrutan dormir debajo de un techo yo tengo que ver donde paso la noche a la intemperie, y con las lluvias que hubo es más difícil todavía”.

Además, el hombre manifestó que antes de que su madre falleciera, le hicieron sacar un préstamo por casi $100 mil, lo que el catalogó como un “robo”.