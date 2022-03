Taiana eligió Misiones para iniciar el proceso de incorporación de más soldados al Ejército, evitando el desarraigo

En una ceremonia en la Brigada de Monte 12 de Posadas, el ministro de Defensa junto al gobernador Herrera Ahuad, puso en marcha el núcleo de instrucción básico, sumando 1500 soldados voluntarios que permanecerán en la provincia. “Elegimos Misiones por sus características de frontera, su población joven y gracias a la gran ayuda que nos dio el gobernador”, explicó el funcionario.

Con un acento especial en el arraigo de los soldados, instrucción, capacitación y la continuidad de la carrera militar, el ministerio de Defensa de la Nación puso en marcha en Misiones, una nueva experiencia para ampliar el número de efectivos de las fuerzas armadas del país.

En la mañana de este martes desembarcó en Posadas, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien participó junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, de la ceremonia de incorporación de 1500 soldados voluntarios de Misiones, primera etapa del objetivo final de sumar 10 mil efectivos más en todo el país.

La cancha de polo de la Brigada de Monte 12 del Ejército Argentino, con asiento en Posadas, fue el escenario de la multitudinaria concentración de soldados, oficiales, suboficiales y familiares de los flamantes voluntarios, quienes participaron de una jornada que permitió observar, vehículos y personal especializado del ejército nacional.

El ministro Taiana, quien pasó revista a la tropa junto al gobernador y el jefe de gabinete misionero, Ricardo Wellbach, explicó ante los medios de prensa que “esta es una experiencia que estamos haciendo a nivel nacional pero que comienza acá en Misiones. Nuestra idea es aumentar los efectivos de soldado voluntarios de las fuerzas armadas y en particular del ejército”.

El ex canciller consignó que “nuestro territorio es muy extendido, las misiones que realiza el Ejército y las unidades que hay que cuidar y mantener son numerosas y tenemos que ampliar ese número”.

Aclaró Taiana que “hemos comenzado por Misiones que es una provincia que tiene muchas características muy positivas. Unidades en varias partes de su territorio, una experiencia particular con las brigadas de monte y es una provincia que tiene más fronteras con países limítrofes que con el resto de la Argentina”.

Agregó el funcionario nacional que “se trata de una provincia que tiene una riqueza y una diversidad extraordinaria, con una población que ha crecido mucho, muy joven y además hemos recibido un apoyo muy grande de la provincia, en cuestiones de salud para la revisión del núcleo de instrucción que nos facilitó la tarea”.

Arraigo de los soldados

Tras saludar a familiares de los soldados voluntarios que arribaron desde diferentes puntos de la provincia, Taiana precisó que “son 1500 los que comienzan este proceso de instrucción de distintas partes de la provincia, unos 500 son de Posadas y creemos que estamos dando varias oportunidades”.

En ese marco, explicó Taiana que “para el Ejército es una oportunidad de incorporar soldado voluntarios jóvenes, segundo, lo vamos a instruir, van a tener una capacitación a lo largo de los años. Se puede ser soldado voluntario desde los 18 años hasta los 28 años. Van a tener un oficio y puede hacer carrera dentro del Ejército como suboficiales y tendrán la forma de finalizar la educación secundaria”.

“Además de las facilidades de capacitación y de formación, vamos a poner el acento en el arraigo. Que el personal que se incorpore como soldado voluntario, tenga las posibilidades de permanecer en su zona natural, en la provincia, cerca de su familia y de su casa. Ese es un valor adicional”, enfatizó el ministro.

La estrategia militar argentina

Cuando fue abordado sobre los planes que tienen las Fuerzas Armadas del país, Taiana explicó que “la Argentina es un país que tiene una estrategia defensiva, no piensa agredir a nadie, pero eso no es lo mismo que una estrategia pasiva o no estrategia. Esa estrategia tiene que ser autónoma, capaz de sostenerse y con capacidades de reacción”.

“Tiene que ser una defensa disuasiva, que tenga la capacidad de actuar para que a nadie se le ocurra amenazar a los argentinos”, sumó Taiana.

“Tenemos una población maravillosa que defender y una tierra que tiene muchas riquezas y un mar. La Argentina es uno de los países con mayor proyección marítima con una gran plataforma continental”, agregó.

A pocos días de cumplirse 40 años de la guerra de las Malvinas, Taina hizo una breve consideración al mencionar que “Argentina es bicontinental y a 40 años de la guerra de Malvinas, debemos rendir homenaje a los caídos y veteranos que pelearon defendiendo nuestra bandera, debemos recordar que la Argentina permanece con parte de su territorio ocupado ilegalmente por una potencia extranjera, que hace caso omiso del derecho internacional”.

Aseguró el ministro de Defensa que, desde su cartera, “hay un proceso de recuperación de capacidades y elementos por parte del Ejército y se basa en una ley que asignó fondos específicos para reparar, modernizar y adquirir materiales para tener mayor fortaleza en las fuerzas armadas”.

Adelantó que continuarán con el plan de radarización en todo el país, “ya que en mayo vamos a instalar un radar en el sur, en Río Grande. Luego en Mercedes se va a instalar otro, de los tradicionales fijos, luego en Tostado, Santa Fe y mientras tanto en el Sur vamos a tener una mayor cobertura”.

Presencia en la frontera

Ante cada consulta de los medios sobre mayor presencia de efectivos en zonas fronterizas, para ayudar a combatir el narcotráfico, Taiana resaltó que “afortunadamente las Fuerzas Armadas no se involucran con el narcotráfico. Deben ser fuerzas de seguridad y con alto nivel de especialización”.

“Vamos a fortalecer las fronteras y eso implica una vigilancia y un control mayor por parte de nuestro Ejército”, manifestó Taiana.

Finalmente, el ministro del Gabinete de Alberto Fernández, reconoció que en diálogo con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, “abordamos el temade los ferrys de la provincia. Vamos a ver si mandamos a personal especializado para que vea el estado en que están y que hagan una propuesta sobre qué perspectiva tienen”.