Jugá con el simulador del sorteo del Mundial de Qatar 2022 como Scaloni: qué le puede tocar a Argentina

El próximo 1 de abril, las selecciones clasificadas al Mundial conocerán a sus rivales de grupo. Mientras, podes jugar un poco con lo que se viene a través del simulador del sorteo del Mundial Qatar 2022.

El viernes 1° de abril desde las 13 horas, cuando se inicie el sorteo del Mundial, Argentina conocerá a los tres rivales con los que compartirá grupo en Qatar 2022. O a algunos de los tres rivales, ya que por primera vez en la historia se hará el sorteo sin conocer a la totalidad de los clasificados. Para ese entonces se sabrá el destino de 29 de los 32 seleccionados, y quedarán por definirse tres plazas: una de Europa, que se retrasó porque la FIFA le concedió a Ucrania aplazar su partido de Repechaje ante Escocia, y dos de los Repechajes entre el quinto clasificado de Sudamérica vs. el ganador del Repechaje asiático, y el ganador de las Eliminatorias de Oceanía vs. el cuarto de las Eliminatorias de Concacaf.



Hacé click en «Simulate again» para ver las posibilidades del simulador del sorteo del Mundial

En la conferencia previa al choque ante Venezuela en la Bombonera, Lionel Scaloni fue consultado acerca del sorteo al que acudirá en Doha, y una pregunta generó un divertido momento con el entrenador de la Selección argentina que capitanea Lionel Messi: «¿Te gustaría evitar a Alemania?».

«Pase lo que pase va a ser difícil, no me pongo a hacer cuentas. Hay algunos del cuerpo técnico que con un programa van simulando y depende lo que toque se agarran la cabeza o no. Hay que jugar con todos y hacerlo de la mejor manera. Por suerte, yo ya viví un Mundial como jugador y como cuerpo técnico y es una ocasión única. Es tan impredecible que no se sabe lo que puede pasar. Lo importante es llegar bien y saber lo que queremos, en eso estamos», respondió Scaloni.

El simulador para el sorteo del Mundial

Para calmar la ansiedad (o agigantarla), un usuario de Internet creó un sitio simple que te permite simular todo el sorteo del Mundial con un sólo click. Está en inglés y explica que para realizar cada simulación primero tiene en cuenta las posibilidades que tiene cada una de las selecciones que sigue en carrera y se va actualizando permanentemente con cada nuevo clasificado.

El sitio es el siguiente:

https://stattosoftware.com/wc2022/