Guillermo Moreno sobre la situación de Argentina: “Tenemos un sistema económico irreversible”

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno habló sobre la actualidad política del país: “En realidad tenemos que empezar por el final, entonces la situación es muy compleja porque estamos en manos de un presidente que no está apto y es muy difícil la estructura de toma de decisiones cuando el que tiene que ordenar el conjunto no está en condiciones de hacerlo”, sostuvo.

En esa misma línea señaló que “el problema es que la estructura, compleja, que conduce cualquier país es una organización enorme y sumado a esto el presidente, en Argentina, es además Primer magistrado”.

“En los países como Argentina el Presidente o Primer magistrado, no solo detenta el Poder Ejecutivo sino que le da continuidad al Estado. Y ¿qué es el Estado?, es la suma de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de todos esos el Primer Magistrado es el Presidente”, señaló.

Moreno además remarcó que “el poder del presidente, la lapicera del presidente es muy importante, porque además tiene una sumatoria de atribuciones y siempre debemos recordar que el Poder Ejecutivo es unipersonal”.

En ese aspecto agregó también que “esto no es un tema menor porque cuando tenés un Presidente que no es apto toda esa estructura no funciona, todo funciona mal”.

Consultado acerca de la posición de Alberto Fernández, Moreno contestó que el “caso de la renuncia de De la Rúa, los problemas de salud que tenía, un sistema económico que estaba agotado y un partido, la UCR, que no dejó que renunciara antes hasta que la calle habló (recordar Diciembre del 2001) y allí tuvo que dimitir. Lo mismo pasa ahora porque estamos con una persona que no es apta y un sistema económico que es irreversible”, opinó el exfuncionario.

Respecto a Cristina Fernández Moreno sostuvo que la vicepresidenta “es la responsable política de esto. Alberto es el responsable de la gestión y es un inepto. No es un títere… le encanta tomar decisiones, el problema es que son todas malas decisione”.

Y continuó diciendo: “Cristina violentó el método de selección, por lo tanto también tiene que renunciar”. Y añadió que “el problema es el rumbo que le imprimió Alberto y hace que el resto se separe, lo que empezas a buscar son las excusas para irte”.

Moreno también opinó acerca de las ideas de Milei sobre la dolarización y sobre que el mejor Ministro de Economía fue Cavallo: “El Plan de Convertibilidad salió de la cantera peronista pero que fue mal implementado por Cavallo”.

“Esto es mucho más grave…” afirmó Moreno sobre la actualidad y añade que se trata de “Alfonsín y De la Rúa juntos”. Y agrega que “a la salida de este momento está el Plan de Melconian, que ve la sociedad de arriba hacia abajo y el Plan del Peronismo del equipo de Moreno que mira de abajo hacia arriba y donde también terminan ganando los de arriba”.

Y añadió que “los medios van a cumplir un rol preponderante porque tienen que clarificar esto y yo les digo a la política humildemente se van a tener que ordenar en alguno de los dos esquemas económicos”. “En el límite, el Pueblo, va a tener que votar que economía quiere”, concluyó Moreno. “Alberto está haciendo el trabajo sucio, si es que aguanta, a los que vienen y los que vienen son Cambiemos”, cerró.

Fuente: Voces de Hoy

Alberto Fernández lanza plan económico, con foco en la producción y la inflaciónhttps://t.co/V6E1q8pYsF — misionesonline.net (@misionesonline) March 29, 2022