Furor por Messi en Ecuador: los empleados que pidan una foto serán despedidos

El arribo del equipo provocó un increíble furor por Messi y una verdadera locura entre los hinchas locales. El alojamiento priorizó la tranquilidad de la Pulga y de sus compañeros, por eso los que dirigen el hotel Oro Verde, donde se hospeda la albiceleste, tomaron dicha medida.

La delegación Argentina arribó este lunes (un rato antes de la medianoche) a Guayaquil, para enfrentar a Ecuador este martes desde las 20.30, en el cierre de las Eliminatorias. El alojamiento del equipo es en el hotel Oro Verde, un cinco estrellas, y una vez más quedó claro que el furor por Messi genera situaciones increíbles en todo el Planeta Fútbol.

La llegada de la delegación argentina provocó una verdadera revolución. Pero no sólo en los hinchas, sino también entre el personal del hotel. Por eso, la empresa tomó una decisión drástica: a todos los empleados del hotel les avisaron que no podrán pedirle fotos a Leo ni a ningún otro integrante del plantel que conduce Lionel Scaloni. Quien lo haga será despedido del trabajo. Esto, para no generarle molestias a los futbolistas. La decisión se tomó en general, básicamente por Leo.

También por seguridad, la policía cerró la circulación por la avenida del Ejército y las calles aledañas al hotel. Así, se aseguran que no se acerquen hinchas caminando a las puertas del Oro Verde.

Es que al fanático no solo se le potencia el sentimiento por ser Messi, también porque quizá nunca más tengan la posibilidad de verlo en vivo, ya que no se sabe si volverá a jugar por Eliminatorias.

En el aeropuerto había más de 100 hinchas esperando a la Selección, algunos con camisetas de Leo. Esto, pese a que sabían que no iban a poder tener contacto con los jugadores. Un micro retiró a los jugadores y los sacó del aeropuerto a través de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que tiene una salida distinta a los pasajeros habituales.

El viaje desde el aeropuerto hasta el hotel duró poco menos de 20 minutos. Un vallado evitó que tuvieran contacto con los cerca de 400 hinchas en el Oro Verde, con muchos agentes de policía, algunos de ellos con motos.

Después de golear a Venezuela como local en la cancha de Boca, el equipo de Scaloni cerrará su participación en Eliminatorias este martes desde las 20.30 en Guayaquil.. La situación contrasta con la última vez que la Selección argentina pisó suelo ecuatoriano. En aquella oportunidad, clasificó a Rusia agónicamente gracias a un partido estelar de Lionel Messi con hat-trick incluido. Ahora, Argentina llega con 30 partidos invicto, a uno de igualar el récord de Coco Basile y a poco de haber conseguido la Copa América después de 28 años.

