El inconveniente data de hace más de un mes entre dos familias del barrio posadeño San Gerardo. Hubo amenazas con machete y denuncias cruzadas. En el lugar intervino personal de la policía de Misiones y hasta Infantería.

Una nueva disputa vecinal afecta a la ciudad de Posadas. Y es que, según cuentan los residentes del barrio San Gerardo, desde hace más de un mes dos familias mantienen una larga pelea de la cual aún no se esclareció el motivo.

En el medio, denuncias cruzadas, amenazas y piedrazos, afectan la convivencia en el barrio ubicado en la chacra 128, cercana a las Av. Jauretche y Blas Parera.

La palabra de Laura López

López, de 43 años, es madre de 5 niños y reside en el barrio desde hace poco más de dos meses. Consultada acerca de esta gresca vecinal, manifestó que desde su llegada al barrio, la familia de Elba Velázquez ha estado hostigándola día tras día.

“Ellos se acercaron, se hicieron los amigos y después me robaron todo. Me sacaron plata, una garrafa de gas y me rompieron el picaporte de una de mis puertas”, declaró la mujer.

A su vez, López manifestó que recibió amenazas por parte de esta familia, asegurando que “te vamos a quemar la casa”.

“Yo no puedo volver a mi hogar porque tengo miedo. Viven a tres casas de distancia y no puedo vivir así”, expresó.

La mujer, quien ya radicó la denuncia, señaló además que uno de los jóvenes de esta familia intentó abusar de una de sus hijas menores de edad.

“Me ofreció plata a cambio de tener relaciones con ella que tiene apenas 14 años. Tenemos miedo de estas personas, de las agresiones y amenazas”, declaró.

La otra cara de la historia

Elba Velázquez, de 65 años y madre de los denunciados, es residente desde hace más de 3 décadas en el barrio San Gerardo. Ella y su familia, manifiestan que el inconveniente data desde hace más de dos meses y es con Priscila Rodríguez y Gustavo Salinas, no con López.

“Ella y el marido le llenan la cabeza a la pobre mujer. Las nenas de Laura me dicen ‘no le hagas caso a mi mamá que está loca’. Nosotros no tuvimos nunca un problema con ella”, comentó Velázquez.

Según manifiesta Velázquez, López no estaría bien mentalmente y sería aprovechado por su vecina, la cual mantiene un conflicto con ella.

Con respecto a la denuncia sobre uno de sus hijos sobre un supuesto intento de abuso sexual, Velázquez expresó que “es todo un trabajo de Priscila”.

“Las nenas de López andan solas por la calle hasta horas de la noche, esa no es forma de vivir. Yo pido pruebas de todo lo que acusan”, expresó.

Por otra parte, Velázquez comenta que la llegada de López al barrio se dio por problemas en su anterior lugar de residencia.

“A ella la echaron de donde vivía porque el marido cayó preso por violador, y no la dejaban vivir en paz por eso. Ahora se aprovechan de ella y la utilizan”, señaló.

Además, sus hijas denuncian que reciben gritos y amenazas al pasar por la esquina de su casa.