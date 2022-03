Docente e investigadora de la UNaM es la nueva directora del Conicet Nordeste

María Cristina Area, investigadora principal del CONICET quien se desempeña en el Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) de doble dependencia UNaM - CONICET, fue designada como la nueva directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Nordeste. Su gestión se extenderá hasta 2024.

La designación de Area fue realizada a través de la Resolución Nº 2022-331 del Directorio del CONICET. Fue electa por amplia mayoría a través de la votación de los miembros del Consejo Directivo del CCT.

Cabe señalar que esta es la primera vez que una investigadora de la provincia de Misiones estará a cargo de la dirección del CCT Nordeste, que fue creado en 2009 y nuclea a las unidades ejecutoras de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Sus antecesores en el cargo fueron Luis Mroginski (2010 – 2014), Gustavo Aucar (2014 – 2017) y Marisa Censabella (2017-2022).

María Cristina Area es doctora en Ingeniería Papelera por la Universidad de Quebec, Canadá y se especializa en el desarrollo de biorrefinerías para la generación de productos y materiales a partir de biomasa. Durante los últimos años, se desempeñó como directora del IMAM y vicedirectora del CCT Nordeste. También ejerce como profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones, donde además dicta formaciones de posgrado.

¿Música y café? Un estudio de la UCA y CONICET revela cómo las melodías afectan el gusto y las emociones

La música produce un efecto temporal en la percepción sensorial y las emociones al tomar café, según reveló un estudio encabezado por la investigadora UCA-CONICET, la Dra. Mara Galmarini, y publicado en noviembre pasado en Food Research International.

Para este trabajo, un grupo de 48 personas debió consumir dos tipos de café de filtro comerciales de distintas marcas y fue evaluado a través del método de Dominancia Temporal de las Sensaciones (TDS).

La degustación de cada café se realizó en silencio y luego con dos melodías musicales, una con una connotación “dulce” y otra con una “amarga”.

Asimismo, bajo las mismas condiciones, se realizó una segunda evaluación bajo el método de Dominancia Temporal de las Emociones (TDE) con otro grupo de 72 personas, quienes describieron las emociones percibidas, por ejemplo, alegría, miedo, neutralidad, rechazo, asco, sorpresa, tristeza o enojo.

Los datos se analizaron mediante curvas de dominancia, análisis de la varianza y análisis multivariado de la varianza (ANOVA y MANOVA, respectivamente) de las duraciones de dominancia para las emociones y las sensaciones.

El resultado fue que la percepción del café, en ambos casos, fue modificada por los estímulos musicales. La duración de la dominancia del amargo aumentó en presencia de la música «amarga», mientras que disminuyó con la música «dulce».

Además, el atributo dulce prácticamente no fue elegido para describir el café por sí solo, pero su elección y duración como dominante aumentaron al escuchar el fragmento musical «dulce».

Por otro lado, la música tuvo un mayor impacto en las emociones percibidas. La música «dulce» estaba relacionada con la emoción de alegría, que iba acompañada de sorpresa y también de cierta tristeza al tomar café, independientemente del tipo de café que se tomara. La música «amarga» se relacionó con la ira y el miedo.

También se observó el efecto del «condimento sonoro» y la traducción de las emociones con un producto conocido.

“Impact of music on the dynamic perception of coffee and evoked emotions evaluated by temporal dominance of sensations (TDS) and emotions (TDE)” fue realizado por la Dra. Mara Galmarini (Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias UCA-CONICET), Reynaldo Justino Silva Paz y Davna Enciso Choquehuanca (Universidad Peruana Unión), Dra. Clara Zamora (Vicerrectora de Investigación de Innova

Fuente: CONICET Nordeste.