“Hay que acordar con los mayoristas y distribuidores para lograr tener precios bajos”, explicó el director de Comercio Interior de Misiones

El director de Comercio Interior de Misiones se expresó en relación al cuidado de los precios en los comercios de la tierra colorada y aportó su mirada al respecto de este problema que afecta a todo el país.

El director de Comercio Interior de Misiones y titular de Defensa al Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, descartó que exista desabastecimiento de productos en la provincia. Sin embargo, remarcó el problema que existe debido a la falta de acuerdos y coordinación entre el estado y las cadenas de comercialización.

Ante el creciente problema, el directivo manifestó que el gobierno nacional debe controlar los precios de los productos que se ofrecen en los pequeños comercios.

Con ello se genera una problemática de aumento de precios y de falta de control de los mismo entre todos los comercios. Asimismo, las políticas de «precios cuidados» no pueden aplicarse en la provincia.

En este contexto, Maceda expresó «Lo que digo es que hay que acercar a los comercios los acuerdos que se realizaron con los distribuidores y mayoristas para que esos comercios tengan precios bajos con los consumidores».

Según apuntó el titular de Defensa al Consumidor, es necesario que para que lleguen los precios cuidados tienen que acordar con las cadenas de comercialización.

«El programa nacional a partir del 7 de abril del “Más precios cuidados” prevé comercios de cercanía pero la última presentación no fue legal en la provincia de Misiones, los comercios no habían realizado acuerdo con nación por lo que el programa no tenía validez» expresó en relación a la implementación de este sistema de precios que si regía en otras provincias.

Apostando por la idea del acuerdo con las diferentes partes de la cadena de comercialización, Maceda se refirió a la situación en la tierra colorada y dijo, «por más grande que sean los comercios como el Hipermercado Libertad, California, Chango Más entre otros, estos le compran a las industrias y es muy poco lo que compran a intermediarios, entonces lo que hay que garantizar son los precios en la cadena de comercialización, para que el último, es decir, los supermercados, presenten precios más bajos y así poder controlarlos».

En relación a esto último, agregó que muchas veces los comercios no tienen precios de referencia para comprar o vender. «No le podes pedir que el supermercado que venda a pérdida” sostuvo.

Asimismo aseguró que existen dos alternativas en donde se pueden implementar estas medidas mencionadas o dejar que el mercado actúe por si solo.

La inflación en alimentos no cede en Argentina y supera el 7% en lo que va de marzo

La inflación no cede más allá de las medidas que tomó el gobierno para combatirla. Aunque el Gobierno avanza con retrotraer precios y acordar nuevas canastas con valores controlados, sondeos privados señalan que la inflación de alimentos continúa su escalada.

Con respecto a los alimentos, la suba fue de 7,5% en febrero y preocupa al Gobierno nacional, que ya espera un número alto para marzo, la inflación no cede y el gobierno se ilusiona con un declive a partir de abril o mayo.

Un relevamiento realizado por la consultora LCG muestra cómo subieron semanalmente los precios de los artículos básicos:

En la primera semana de marzo escalaron 0,6%.

La segunda semana de marzo los precios se aceleraron y saltaron 1,6%.

Durante la tercera semana del mes, escalaron otro 2,4%.

En la cuarta semana, el ritmo siguió aumentando y los valores mostraron un incremento promedio de 2,9%.

En la última semana, los alimentos que más subieron según ese sondeo fueron los lácteos y huevos (5,5%), los condimentos y otros productos alimenticios (4,5%) y la carne (4,2%). La consultora señaló que, en ese mismo lapso, un 22% de los ítems de la canasta relevada mostraron aumentos.

Los principales aumentos en lo que va de marzo

“El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 5,4% promedio en las últimas 4 semanas y 7,7% punta a punta en el mismo periodo”, señaló LCG en su informe.

Las principales subas relevadas en lo que va de marzo fueron para:

Panificados, cereales y pastas: 7,9%.

Lácteos y huevos: 6,1%.

Carnes: 5,9%.

Verduras: 5,5%.

Infusiones: 5%.

Qué medidas que tomó el Gobierno para tratar de contener los precios

En ese contexto, el secretario de Comercio Roberto Feletti convocó a las empresas para que explicaran los fundamentos de los últimos aumentos, se vieron especialmente entre el 16 y el 18 de marzo, tras el anuncio de Alberto Fernández de declarar la “guerra contra la inflación”.

Además, Feletti anunció que los valores en góndolas se retrotraerán al 10 de marzo y lanzó una canasta de productos con Precios Cuidados para comercios de proximidad, que contendrá 60 productos y estará disponible en todo el país a partir del 7 de abril.

Ese mismo día se renovará por tres meses la oferta de Precios Cuidados en supermercados, con un ajuste mensual de 3% para totalizar un 12% en el trimestre.

Por otra parte, hubo un aumento de dos puntos en las retenciones para la harina y el aceite de soja, al tiempo que se creó el Fondo de Estabilización del Trigo con el propósito de “mitigar el precio de la tonelada” de ese producto.

El Banco Central también hizo lo suyo, al elevar la tasa de referencia en pesos para intentar controlar a la inflación y alentar el ahorro en moneda local.

La última señal en materia de expectativas fue la definitiva aprobación del nuevo acuerdo con el FMI, que se confirmó el último viernes y que el Gobierno aspira a que genere confianza. Allí se prevé que la inflación cierre el año en un valor que estará entre 38% y 48%. Sin embargo, las estimaciones privadas están entre 55% y 60%.