Video | Will Smith golpeó a Chris Rock en los Oscar 2022 por insultar a su esposa

En medio de la ceremonia de premiación de la 94 edición de los premios Oscar, el actor y comediante Chris Rock se encontraba lanzando algunas bromas al público, pero cuando se refirió a Jada Pinkett Smith, Will Smith explotó y golpeó al presentador.

Un “chiste” de Chris Rock puso fin a la tranquilidad en la ceremonia de los Oscar 2022. El humorista se subió al escenario del evento para presentar a uno de los ganadores y decidió hacer mención a varias de las celebridades que estaban la sala. Es así como habló sobre Will Smith, y su trabajo en El método Williams.

Pero la cosa no quedó ahí, el humorista también habló sobre la familia del actor. Además de mandarle un beso a su hijo Jaden, saludó a su esposa Jada Pinkett Smith, quien se encontraba a su lado. Luego de hacer referencia a la mujer, Chris Rock agregó: “No puedo esperar a ver la parte dos de G.I. Jane Show”. Al parecer, el cómico hizo referencia a la pérdida del cabello que sufrió la esposa de Smith en el último tiempo.

Sin mediar palabra, Will Smith se levantó de su asiento, se acercó al escenario y le dio un cachetazo al humorista, que no esperaba esta reacción. “Will Smith me acaba de pegar duro”, comentó el presentador cuando vio que su colega estaba enojado con la situación. “Sacá el nombre de mi esposa de tu p… boca”, exclamó el artista mientras se alejaba de la escena y volvía a sentarse.

El momento exacto en el que Will Smith le pega a Chris Rock (Foto: REUTERS/Brian Snyder). Por: REUTERS

Claramente impactado por lo que había pasado, Chris Rock le dijo a su colega que “estaba loco”. “Solo fue un chiste de G.I. Jane Show”, agregó el cómico sin poder creer lo que había pasado. “Bueno… eso fue… la mejor noche de la historia de la televisión”, concluyó Rock ante el silencio incómodo de la audiencia.

El motivo detrás de la cachetada que Will Smith le pegó a Chris Rock

Aunque al principio no parecía que a Will Smith le hubiera caído mal el chiste de Chris Rock, su repentina reacción impactó a todos los presentes. Y aunque muchos especularon con la posibilidad de que fuera algo actuado, al parecer “la broma” no le gustó nada al nominado como mejor actor.

«G.I. Jane» fue protagonizada por Demi Moore, quien debió raparse para el papel (Foto: Archivo).

Es que la esposa de Smith se rapó la cabeza el año pasado luego de contar que sufría alopecia. Así lo había revelado la mujer de 50 años en su cuenta de Instagram. “Ahora, en este punto, solo puedo reírme. Todos saben que he estado luchando contra la alopecia”, había dicho en un video tiempo atrás.

Por esta razón, el chiste sobre la posibilidad de que su esposa protagonizara una segunda parte de G.I. Jane, la película que Demi Moore protagonizó rapada, no le causó nada de gracia.