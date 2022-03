Se acerca la Semana Santa y como es costumbre hay varios productos muy demandados para preparar las comidas típicas de estas fechas. Sin embargo, como mucho de ellos son provenientes, en su mayoría, de las chacras misioneras escasean por la sequía registrada en los ultimos meses, esto hace que muchas productos además aumenten su precio.

En este contexto, Jose Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas, contó cómo se preparan para la llegada de la Semana Santa,con ofertas y manteniendo los precios para que los consumidores puedan acceder a estos típicos productos de una forma más económica.

“Nos preparamos bien, por el tema de la sequía no va a haber la cantidad de productos como solemos tener, como el choclo por ejemplo, pero si va a haber y a buen precio”, aseguró Villasanti.

En esa misma línea se refirió al stock de la carne de cerdo en las Ferias: “Hay lo justo y necesario, el productor trae de sus chacras la cantidad de siempre, está entre $650 y $700 el kilo; pesan alrededor de 8 y 10 kilo”, detalló el productor.

Además, señaló que se trata de un precio que se mantiene desde las fiestas de fin de año. “Por ahí aumentaron los insumos de producción pero el productor no puede subir el precio de ese producto porque sino la gente no compra y por eso hay que mantener los precios y achicar los márgenes de ganancias en estos casos”, explicó.

Villasanti también se refirió al valor del precio del cerdo y a su modalidad de pago: “La gente no está comprando el lechón a cuotas, es un sistema de amistad que tiene el cliente con el productor en cual le entrega alguna seña para que le guarde, le haga la reserva y no se olvide, entonces de eso se trata, no de comprarlo en cuotas”, contó.

Por otro lado, respecto a la situación climática, manifestó que los feriantes están aliviados con las últimas precipitaciones que hubo en la provincia.

“Las lluvias vinieron muy bien, se recuperaron los reservorios de aguas, los arroyos aumentaron el caudal de agua. entonces hay agua en las chacras y están dadas las condiciones para seguir con sus actividades con mayor facilidad para traer sus productos a la feria y satisfacer las necesidades del consumidor”, expresó el presidente de las Ferias Francas de Posadas.

Finalmente recordó que esta semana las ferias van a estar a partir de mañana en el Concejo Deliberante, en la galería entre la municipalidad y el consejo, después el miércoles en Santa Rita, Itaembé Miní y la Chacra 3233 y el fin de semana trabajan normalmente todas.

