Inflación en Argentina | Economista indicó que el principal problema a resolver es el déficit fiscal

El economista y jefe de la Regional NEA de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz, se refirió a los altos niveles de inflación que registra el país, además opinó acerca de las medidas implementadas por el Gobierno y aseguró que uno de los principales problemas del país radica en el déficit fiscal.

Gerardo Alonso Schwarz – Radio República

En ese sentido recordó que el presidente Alberto Fernández, años antes, mencionó que el acuerdo de precios no era efectivo porque si el país seguía con déficit fiscal y con una emisión monetaria tan importante, difícilmente se pueda combatir la inflación. “Es difícil y llamativo tener que volver a explicar y analizar este tipo de cuestiones, sobre todo si se ven algunos números”, remarcó.

En este contexto, explicó que la inflación de los últimos doce meses es de 52% mientras que la base monetaria, que es uno de los factores que afecta a mediano y largo plazo, actualmente la emisión está en 51,5%, en línea con la inflación existente.

Asimismo, señaló que algunas empresas o sectores podrían llegar a aceptar algún precio en particular para un bien o servicio, sin embargo, si este es consumido o utilizado como insumo en la mayor parte de la estructura productiva, tendrá mayor efecto de derrame en todos los sectores.

Acerca de esta situación, ejemplificó con el caso del combustible: “Al subir esto que afecta a todos los servicios de transporte del país se traslada al costo final de los bienes, pero estos son casos excepcionales y a corto plazo”, aseguró.

Schwarz añadió que “la inflación es la suba de todos los bienes y servicios finales de una economía. Con lo cual un grupo de empresarios o un sector, al utilizar esta inflación para subir otros precios, difícilmente tendrá un impacto sostenido en la economía nacional o cualquier otra economía”.

Además, afirmó que a corto plazo hay que resolver problemas estructurales que tiene la economía argentina debido a que generan presión a la suba de costos y precios. “Puntualmente las tarifas de servicios públicos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires o en el Área Metropolitana donde están retrasados en cuanto a la inflación. Esto hace necesario que las empresas, para seguir operando, que aumenten día a día o mes a mes los subsidios que reciben del Gobierno Nacional”, expresó.

Por otro lado, comentó que es necesario resolver esta situación porque el problema de fondo, detrás de la inflación, es el déficit fiscal que genera presiones para que el Banco Central emita dinero y “cubra el bache” que existe entre ingresos y egresos que tiene el Gobierno Nacional.

“Uno de los puntos que es interesante recordar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se menciona que deben reducirse estos subsidios, no eliminarse, pero sí reducirse. Si esto se respeta, se llegaría a tener un equilibrio fiscal”, sostuvo Schwarz.

En esta misma línea, explicó que el tema más importante es reducir el déficit fiscal. Además, comentó que los subsidios, puntualmente los de electricidad, gas y transporte, tienen una estructura de consumos con unos precios tan bajos de bienes y servicios que hace que los sectores con mayor precio adquisitivo reciban un subsidio indirecto, como el caso de Aerolíneas Argentinas o de transporte aerocomercial.

Por otro lado, dijo que en gran parte de Buenos Aires, las casas tienen piletas calefaccionadas debido a que el gas es barato. “Estas decisiones de consumo, que son racionales en este esquema de precios, hacen que las personas utilicen mucho más de lo que deberían. Entonces existe una transferencia de recursos mucho más importante para esas personas de mayores recursos que para los más necesitados”, consideró.

Sobre este tema, señaló que se pueden plantear esquemas de subsidios con un monto básico de consumo para que las personas puedan llegar a tener sin consumo eléctrico o de gas en el sur o incluso hasta la zona centro del país.

“Así como la inflación está en un 52% anual, los precios de servicios básicos aumentarían un 17% de costo anual, eso genera un retraso que implica saltos en esos subsidios que terminan aumentando la necesidad de mayores impuestos y mayor emisión. Es un círculo vicioso que en algún momento se debe cortar, mientras más se tarde en terminar el salto será mayor”, dijo.

Luego, explicó que según el acuerdo que firmó el Gobierno Nacional con el FMI, para este año y el que sigue no habría un gran ajuste del gasto público. En este sentido, se plantea un déficit fiscal del 2,5% y del 3,5% para el año que viene, mientras que para el 2024 se plantea un déficit del 1%, similar al del año 2019.

“Se busca volver al esquema o al equilibrio fiscal que se tenía en 2019 para el 2024, año postelectoral, pero en ese caso ya se habla de otra gestión. Para esta negociación, el Gobierno logró que el FMI otorgue un relax fiscal que implica que en estos dos años haya una gran presencia del Estado, sobre todo en los subsidios y planes sociales que en algún momento se deberán recortar”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que el Presidente próximo deberá cumplir o no ese acuerdo que firmó la gestión actual, además de comprometerse a ofrecer más recursos para su gestión. Agregó también que al gobierno actual le resultó muy difícil pensar o comunicar políticas económicas a largo plazo porque no tiene asegurado los consensos internos para decidir cuáles serán esas políticas. “Esa es la gran debilidad del gobierno y su política económica, es difícil comunicar las políticas si los propios socios no garantizan su apoyo. Difícilmente se puedan construir consensos con extraños si no pueden hacerlo con sus conocidos”, concluyó.

