Paraguay siempre estuvo cerca: “Queremos pelear y llevar a Crucero donde se merece estar”, dijo Arévalo el paraguayo que ilusiona a los hinchas

Durante su presentación el el Federal A 2022, Crucero del Norte pisó fuerte en Gualeguaychú. El conjunto misionero además dominó la mitad del campo de juego con Thobías Arévalo como la gran figura y Leonardo Morales.

Crucero del Norte tuvo un debut con el pie derecho en el Federal A, luego de vencer 1-0 como visitante a Juventud Unida de Gualeguaychú. Pero quien debutó en el Colectivero fue el paraguayo Thobías Arévalo, con la diez en la espalda y con una zurda que ilusiona a los todos los hinchas fue la gran figura de la cancha.

La victoria como visitante para Crucero deja mucho de que hablar, haciendo una comparación con la pasada temporada en la cual sumar de visitante era una tarea difícil y no haber sumado ningún triunfo en esa condición, crea buenas expectativas para la actual. Aunque no se debe dejar pasar que en el plantel hubo grandes cambios, jugadores que se fueron y otros que llegaron.

En Crucero hubo jugadores que se destacaron y después terminaron mostrando todo su potencial. Pinti Álvarez, autor del gol de la victoria este fin de semana es uno de ellos, y remontándonos en el tiempo, podemos hablar de Cuqui Márquez y Gabriel Ávalos, nueve titular de la Selección paraguaya.

Thobías Arévalo, es una de las grandes promesas del fútbol del vecino país, desde su llegada ya ilusionaba al pueblo Colectivero y en su primera presentación pagó. Este lunes habló con Misiones Online y dejó en claro cuales fueron sus sensaciones durante su presentación.

«Estoy muy agradecido a Dios por dejarnos hacer lo que más nos gusta que es jugar al fútbol y al club Crucero del Norte por poder participar de este torneo», comenzó el joven futbolista. «Estoy muy contento de poder hacer mi debut con esta camiseta, ante un gran rival y con la victoria que fue lo más importante».

El fin de semana, Crucero tendrá su primer partido como local, deberá enfrentar a Gimnasia de Concepción del Uruguay. «Estamos mentalizados en el siguiente partido que vamos a jugar de local. Tenemos doble responsabilidad porque hay que dejar los tres puntos en casa» sentenció el mediocampista ofensivo.

Además, habló sobre su decisión de haber llegado al club. «Desde el primer momento que me llamó el presidente no dudé. Se que este es un torneo muy competitivo y es una institución muy grande, que estuvo en Primera División también en el Nacional B y es un desafío llevar a Crucero donde se merece estar. De donde nunca tuvo que bajar».

Arévalo llegó esta temporada a Crucero del Norte, el pase del jugador pertenece a Atlético Rafaela y está a préstamo por una temporada. En cuanto a su llegada a Misiones contó un poco con qué grupo de jugadores se encontró en la tierra colorada. «Hay un buen ambiente, tenemos compañeros muy buenos, me recibieron de la mejor manera y también el cuerpo técnico. Es un grupo muy unido, que quiere pelear grandes cosas y está convencido. Estoy muy feliz de estar acá».

Para poder darse cuenta del temperamento de los jugadores no se necesitan ver muchos partidos, el pedir la pelota cuando las cosas no salen o buscar ser el creador de juego no es para todos. Justamente todo eso Arévalo lo tiene y habló sobre la responsabilidad que tiene en sus espaldas por cargar la diez.

«Es una responsabilidad muy linda. Quien no sueña con llevar la diez de un equipo, gracias a Dios yo tengo esa oportunidad y trato de dar lo mejor de mí. En el primer partido puede ser que algunas cosas no salgan, pero para eso estamos, para seguir trabajando y poder ayudar al grupo».

