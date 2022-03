Reflexión del Pastor David Decena: «Cinco enemigos de la fe»

En su reflexión de esta semana, el Pastor David Decena, hace referencia a Hebreos 11 y dice que allí encontramos muchos detalles sobre qué es la fe y cómo por ella podemos vivir una vinculación espiritual con Dios que nos distingue del resto del mundo.

La fe es esencial para nuestra vida espiritual. Ella nos asegura ser agradables delante de los ojos de Dios, y además nos permite vivir una vida justa. Es imposible que vivamos conforme a la voluntad de Dios si Él no nos encuentra interesados en cultivar una vida de fe fructífera.

Si nos ponemos a ver la necesidad que todos tenemos de la fe, podemos darnos cuenta que constantemente el enemigo está queriendo coartar y limitar la capacidad que tenemos de ver en lo sobrenatural y de creer. Necesitamos fe para absolutamente todo lo que hacemos. (Hebreos 3:8) Todo justo que quiera vivir de manera agradable delante de Dios vivirá por fe. La fe condiciona el tipo de relación que nosotros vamos a gestar con Dios.

A continuación el Pastor David Decena explicó que vamos a centrarnos hoy en las lecciones que este capítulo nos deja sobre Abel, Enoc, Noé, Abraham y Moisés. Porque en ellas encontramos 5 enemigos de la fe a combatir en nuestras vidas.

1- No estar dispuestos a darle a Dios lo mejor

“Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía” Hebreos‬ 11:4.

La corta vida de Abel nos enseña lo mucho que Dios valora aquello que le ofrecemos voluntariamente. Cuando leemos Génesis 4:4, vemos que Abel le dio “lo mejor de su rebaño”, lo cual agradó a Dios. En cambio Caín tenía una actitud que le impidió dar lo mejor. Lo que dio, lo dio por compromiso, y evidentemente de sus sobras.

Con Dios podemos proceder de dos maneras: primero, podemos actuar tan solo para cumplir, y dejar tranquila a nuestra conciencia, o podemos dar lo mejor que tenemos, y de esa manera mostrar que Dios es el tesoro más preciado que tenemos.

Un gran enemigo de la fe es no poder darle a Dios lo mejor, esto muestra que nuestro amor por Dios no es tan real como nuestra boca afirma. Sino que la actitud que sale de nuestro corazón, habla en hechos. Nuestras obras reflejan la actitud de fe que tenemos en nuestro corazón. La actitud de Caín, mostró que su corazón ocultaba otras intenciones. Porque cuando vio que Dios bendecía a Abel a causa de su ofrenda, decidió matarlo. Antes de esto, Dios le dijo lo que ocurría con él: “Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte” (Génesis 4:7 NVI). Detrás de no darle a Dios lo mejor, hay áreas de nuestras vidas que aún no fueron rendidas, y por lo tanto estamos expresando incredulidad con nuestros hechos.

2- No caminar fielmente con Dios (inconstancia)

‬‬“Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte; no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan” Hebreos‬ 11: 5-6.

Enoc se fue físicamente con Dios a causa de su fidelidad (Génesis 5: 21-24). Ahora, su caso es una excepción a la regla, y no solo por haber sido llevado físicamente con Dios, sino a causa de su fidelidad caminando con Él.

Servir por años a Dios nos permite apreciar que la inconstancia está al acecho de la fe de los hijos de Dios. Esto significa que somos fieles una temporada, pero infieles en otra. El infiel en vez de tener experiencias sobrenaturales como la que experimentó Enoc, se ve invadido por el desánimo, y por lo tanto por la incredulidad, y jamás puede ver a Dios interviniendo en su vida.

La fidelidad y la fe son dos aliados inseparables. Esto nos llevará a ser constantes y permanecer en el tiempo. La fidelidad en nuestro caminar con Dios nos llevará a experiencias sobrenaturales. Pero todo aquel que logre mantenerse fiel a Dios, verá su bondad en la tierra de los vivientes.

3- No obedecer la dirección de Dios

“Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe” Hebreos‬ 11:7.

Uno de los enemigos más grandes de la fe es la desobediencia. El caso de Noé muestra la importancia que tiene abrazar y obedecer cada verdad que sale de la boca de Dios. Algo fácil de percibir, hablando con la gente, es que muchos han sentido que Dios les habló, pero de ahí a obedecer es otra historia.

La fe básicamente es creerle a Dios y actuar en consecuencia. No puede existir fe que se sostenga en el tiempo si no hay un corazón obediente. Los resultados de la obediencia nos traerán resultados excepcionales a nuestra vida.

A Noé lo trataron de loco, tomó con seriedad la advertencia que Dios le dio de un diluvio inminente, y obedeció la directiva de construir una barca que pudiera contener no solo a su familia, sino a los animales. Su entorno estaba alejado de Dios: en violencia, corrupción y depravación (Génesis 6:11 y 12). La desobediencia siempre traerá como resultado la muerte, pero la obediencia nos permitirá ver la mano de Dios aunque una solución parezca imposible.

4- No confiar en lo que Dios prometió

“Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa” Hebreos‬ 11:11.

Otro gran enemigo de la fe es no confiar en las promesas de Dios. Las promesas son, la herramienta elegida por Dios, para sostenernos y procesarnos en las temporadas difíciles.

Es una de las herramientas preferidas de Él para tratar con nosotros. Cuando no podemos confiar en lo que Dios prometió, le estamos dando lugar a la incredulidad. Debemos abrazar las promesas y apegarnos a ellas. La verdad es que no existe en el universo palabra más confiable que la de nuestro Creador.

5- No negarse a uno mismo por la causa de Cristo

“Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa” Hebreos‬ 11:24-26.

El desafío de Moisés no fue sencillo, pero su actitud fue fundamental para el desafío de fe que le esperaba. Él rechazó los placeres que tenía disponibles en el palacio, y decidió realizar la voluntad de Dios. Debemos fortalecer nuestra fe, negándonos a nosotros mismos, porque la recompensa que nos espera es más grande de lo que podamos ver. Pongamos la mirada en la recompensa, en lo que nos espera, porque nuestra actitud de negarnos a nosotros mismos, nos permitirá caminar con la fe suficiente para ver la gloria de Dios sobre nuestra vida.

Moisés consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Detrás de esta afirmación hay una verdad innegable de nuestra fe: no podemos pretender seguir a Jesús sin negarnos a nosotros mismos.Si el camino de la fe implica en si mismo negación, ¿por qué nos cuesta tanto negarnos para que nuestra fe se vea fortalecida? La verdad es que los seres humanos amamos el camino fácil y los atajos que nos permitan evitar el sufrimiento. Pero Jesús nos prometió mucho más de lo que dejemos (Marcos 10:29-30).

Negarnos a nosotros mismos, provocará que atesoremos en la tierra y en el cielo. El cristiano verdadero es aquel que dejó su comodidad y que obedece ciegamente a Dios. Y todo esto impacta no solo sobre nuestras vidas, sino también en la vida de todos los que nos rodean. Y lo mejor aún es que vamos a bendecir a alguien que no conocemos.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor David Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado