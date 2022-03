¿Cuánto cuesta mantener un auto en la Argentina?

A la hora de pensar en comprar un auto, no sólo hay que tener en cuenta el precio sino también el costo de mantenimiento. Un informe reciente de la consultora Focus Market, este año el gasto de mantenimiento mensual de un auto en Argentina asciende a $43.500, un 74% más que en 2021.

Comparando con un informe similar de hace un año se relevaron los gastos de un auto cero km de 5 puertas, donde los gastos anuales se dividen por doce para poder llegar al gasto mensual proporcional.

“Dentro de los costos de mantenimiento de un auto los que más se han elevado interanualmente son los seguros por mayor valor de vehículo asegurado ante un siniestro y patentes. Incluso en el caso del combustible a pesar de los últimos aumentos la suba interanual es del 35% frente a un inflación superior al 50% en el mismo período relevado”, indicó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

Asimismo, en noviembre pasado la consultora Sigma Global estimaba que tener y utilizar un Sedán 4 puertas de alrededor de 10 años y 50 mil kilómetros, conlleva los siguientes gastos por mes: patente $2.500, seguro $8000, cochera $6000, lavadero $1000, nafta $12.000, peaje $7000, service $5000.

Todos esos valores son ya lejanos, dado que la inflación se mantiene en niveles superiores al 3% mensual, y muchos de esos costos suben incluso por encima.

Auto particular vs taxi o app de viajes

Si en lugar de viajar en auto decidimos hacerlo en taxi durante veinte días, el gasto ida y vuelta desde Capital Oeste a Microcentro asciende este año a $38.800.

Tomando en cuenta que tenemos unos 11km hasta Microcentro y el valor aproximado es de $970 por viaje, ida y vuelta nos arroja un valor de $1.940 por día.

Si optamos por un Uber la opción nos resultó un poco más cara ($41.600) debido a que los horarios de ida y regreso del trabajo son horarios con amplia demanda donde el algoritmo de la aplicación eleva la tarifa por encima del promedio.

El ranking de países más caros para mantener un auto

Siete de las 10 naciones que se ubican en este ranking pertenecen a América Latina, dos a Asia y uno a Europa

Turquía: 652,29 por ciento del salario promedio anual para adquirir y mantener un auto

Argentina: 515,77 por ciento

Colombia: 508,93 por ciento

Uruguay: 443,68 por ciento

Brasil: 441,89 por ciento

Ucrania: 413,78 por ciento

Guatemala: 355,94 por ciento

Rusia: 290,04 por ciento

México: 285,20 por ciento

Costa Rica: 269,83 por ciento

Misiones | Autos usados elevan su precio ante el aumento de la demanda por la falta de stock de 0km

“No hay ventas porque se vive una situación difícil y es complicado acceder a las compras, más que nada, el aumento de mes a mes entre 5% y 7% aleja la posibilidad de compra”, sostuvo.

Por otro lado, contó que se realizó un estudio desde enero del 2021 a enero de 2022, en el que se confirmó que para conseguir un auto 0KM se necesitan de veintidós sueldos. Sin embargo, hoy se necesitarían de treinta y un sueldos para el acceso de un 0KM.

“En este momento, el precio de los vehículos usados es muy elevado. Existe una brecha entre un modelo 2015 y 2019 que es inmensa. Si una persona desea renovar su vehículo con modelo de cinco años o más, a la hora de abonar la diferencia se entrega casi el mismo dinero que se entregó anteriormente. Es un número que está fijado, no es del concesionario”, afirmó.

Por otro lado, con respecto a los precios, aseguró que una camioneta cuesta alrededor de $7 y $8 millones, mientras que un auto estándar vale $3 o $4 millones. “El sueldo de la gente no creció en relación al aumento del valor del vehículo”, señaló.

Asimismo, vaticinó que en un futuro, podría “no haber más autos 0KM en el país” y que se fabricaría en otros países. “Los 0KM que existen están con sobreprecio, que es entendible. Si un concesionario necesita de 80 unidades para mantener una estructura, hoy tienen 20 unidades”, comentó.

También recalcó que las fábricas no tienen stock y por ende, no se mandan vehículos y las concesionarias están desabastecidas. “Algunos reciben 7 unidades y otras 12 unidades. El negocio del concesionario hoy es la venta del auto usado. Será un año difícil por el hecho de que la gente no puede acceder. El que compró el auto 0KM, modelo 2019, hoy no tiene esa opción”, dijo Oria.

El empresario eplicó que el plan de ahorro resulta la mejor alternativa debido a que tiene un precio fijado por las fábricas que se respeta y brinda un plazo de entrega. “Hoy se inscribe con una cuota, dos cuotas y el mes que viene se licita con la totalidad. Desde ese momento, hay un plazo de 6 meses para la entrega del auto mientras que hay planes que congelan el precio y planes que no. Ahora si la persona desea el auto que se encuentra en ese momento en vidriera este precio es otro”, aclaró.

Para concluir, sobre el futuro de las concesionarias, sostuvo que “la Argentina zafa siempre, espero que este año se normalice porque se trabaja con mucha incertidumbre. No se dan buenas respuestas a clientes porque todo se debe esperar”.