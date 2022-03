“Volver a la Escuela”: el programa que impulsa el Ministerio de Educación para que los alumnos que abandonaron sus estudios lo retomen

El Ministerio de Educación en conjunto con Nación llevan adelante el programa “Volver a la Escuela”, cuyo objetivo es recuperar a los estudiantes que se alejaron de los establecimientos principalmente durante la pandemia.

Cielo Linares-FM Tupá Mbaé

En este sentido, la subsecretaria de Educación, Cielo Linares, explicó más en profundidad en qué consiste esta propuesta; Volver a la Escuela es un programa que se ejecuta con Nación. Consta de tres ejes de organización de acciones y sobre ellos se despliegan distintas actividades de manera articulada entre el Consejo General de Educación, el SPEPM (Educación Privada) y el Ministerio Educación con sus distintas áreas.

“Una de las actividades tiene que ver con los centros de apoyos pedagógicos y tecnológicos que tenemos en todos los municipios de la provincia, dónde asesores pedagógicos propuestos por los mismos intendentes son quienes reciben, orientan, y acompañan a niños y jóvenes que por algún motivo durante el año 2020- 2021 no continuaron o lo hicieron de manera alternada sus estudios. Otra actividad tiene que ver con los centros deportivos recreativos que acompaña el Ministerio de Deporte, para motivar a los jóvenes a través del deporte”, explicó la subsecretaria.

Y en esa misma línea precisó que dentro del programa también se organizaron centros artísticos recreativos que se están poniendo en funcionamiento para reforzar tiempo y calidad de aprendizaje, instancia que comenzó en febrero último y se extenderá hasta abril.

“En este caso, estuvo concentrado en el municipio de Garupá porque fue un trabajo a partir de un relevamiento socio comunitario que hicimos durante noviembre en cuatro barrios de la localidad, obteniendo 1860 familias censadas y se fue identificando situaciones que van desde la escolarización intermitente de niños hasta que sus mamás no tenían la educación obligatoria completa y sobre eso ahora estamos avanzando en la segunda etapa”, expresó Linares.

Además, detalló que “es un trabajo colaborativo con el Ministerio de Nación, tienen un espacio de concertación donde estamos todas las provincias, y cada una imprime su sello. Para nosotros es el trabajo con los intendentes de Misiones, este espacio deportivo con forma de entusiasmar a los estudiantes y finalmente, la enseñanza que estamos desarrollando ahora mediante una serie de documentos provinciales, con contenidos esenciales para la escuela secundaria; es decir, qué es lo que un estudiante tiene que saber cuándo transita el primero, segundo o tercer año de la secundaria”, dijo Cielo Linares.

Este programa Nacional también incluye otras actividades que se desarrollaron hasta el mes de diciembre. Estos espacios recreativos son todas acciones que se enmarcan dentro de estas políticas relacionadas con las estrategias del Estado para que los estudiantes que por algún motivo no asistieron a la escuela, lo hagan.

“Acá no hacemos el prejuicio de que no fueron porque no querían, claramente tenemos la pandemia que nos mostró múltiples situaciones y que a partir de eso las respuestas territoriales instaladas son con las que estamos trabajando”, finalizó la subsecretaria de Educación de la provincia.

