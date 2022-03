Precios Cuidados: ampliaran el listado y buscan que el precio del pan baje más del 20% a nivel nacional

Feletti convocó a panaderos y molineros para que desde la semana que viene el precio del pan cueste entre $220-$270. Con la suba de retenciones, subsidiarán la harina industrial. Se espera un encuentro tenso luego de tratarlos de "especuladores".

“El índice no va a dar bien”, anticipó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sobre la inflación de marzo, luego del aumento de 7,5% en los precios de alimentos en febrero. Las medidas anunciadas por el Gobierno para atenuar el shock internacional en la canasta básica estarán vigentes desde el 7 de abril, para poder ampliar Precios Cuidados en cantidad de productos y llegar a comercios de cercanía. Pero la medida que buscarán poner en práctica desde la semana que viene es la baja en el precio del pan en al menos 20%.

La Secretaría de Comercio Interior avanzó formalmente con la creación del fideicomiso del trigo, para que los exportadores subsidien productos de Precios Cuidados (harina y fideos), y oficializó el Fondo Estabilizador del Trigo, para subsidiar la harina industrial, y lograr bajar el precio del pan. Tras criticarlos en la conferencia, Feletti convocó a panaderos y a molineros para reunirse la semana que viene en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y que se pongan en marcha las medidas.

Actualmente el pan llegó a venderse hasta $320 el kilo en el AMBA, y buscarán que desde la semana que viene quede fijado en $220-$270. “Si el fideicomiso funciona y recibimos la harina al precio pactado, vamos a poder cumplir con esos precios de venta”, anticipó Gastón Mora, presidente del centro de panaderos de Avellaneda.

Se espera un encuentro tenso, luego de que Feletti tildara a los distintos sectores de “especuladores”. Acusó a los molineros de “acopiar 1,1 millón de toneladas de trigo, subir el precio y estrangular el abastecimiento”. Pero, además, criticó a la Federación de panaderos: “Rompieron el acuerdo de precios de febrero, donde el pan estaba entre $180 y $220, porque decían que les había subido la harina, pero ahora dicen que la harina no tiene tanta incidencia, así que vamos a ver si les damos acceso a la harina subsidiada, lo que quieren es vender el pan en $300”.

La puesta en marcha del llamado Fondo Estabilizador del Trigo implicará que quedará fijado el precio de la tonelada de trigo en $25 mil, cuando en las primeras semanas de la guerra había trepado a $40 mil, y hoy se encuentra en alrededor de $30 mil. Será para “toda la harina de consumo interno”, que son 6,3 millones de toneladas, anticipó Feletti. Así, la bolsa de harina industrial de 25 kilos se fijará en $1.150. “Hoy la harina la estamos pagando a $2.100”, contó Mora.

El desafío será la “difícil implementación”, aseguró Feletti, debido a lo atomizados que están los comercios de proximidad. En la reunión de la semana que viene, la Secretaría les solicitará un registro de panaderos y el subsidio quedará auditado por el fideicomiso. El subsidio será financiado con los dos puntos que se subieron a las retenciones del aceite y la harina de soja, que implicará un fondo de u$s 370 millones.

“Estabilización parcial”

De todos modos, Feletti anticipó que la medida es de “estabilización parcial”. Sobre el inicio de la conferencia reveló que le habló al equipo económico sobre la “necesidad” de una suba de las retenciones para el trigo maíz y girasol. “Y lo sostengo”, agregó. El problema del fideicomiso es que el cumplimiento tiene que darse en “sectores comerciales muy atomizados”. En cambio, dijo que los derechos de exportación “desvinculan más efectivamente el precio interno del internacional”. Opinó que el impacto en los precios de marzo hubiera sido menor con esta medida.

De todos modos, ese mismo día, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habló desde Estados Unidos con periodistas argentinos y descartó cambios en retenciones de los granos. “Lo que había que hacer ya se hizo”, afirmó.

Precios Cuidados

Por otro lado, la Secretaría de Comercio Interior trabaja para renovar Precios Cuidados de cara al 7 de abril: ese día, el programa tendrá un aumento de precios en los supermercados, tal como ocurre cada trimestre, y esperan que comience a llegar en una canasta acotada de 60 productos a comercios de cercanía, como almacenes, supermercados chinos y autoservicios de barrio.

La difusión que hizo Feletti de los aumentos de precios de hasta 30% que hicieron empresas en apenas tres días enfureció a la industria, con la que se encuentran negociando. Las empresas esperan un aumento del listado de Precios Cuidados de al menos el 9%, e inclusive amenazan con bajarse del programa por “subas de costos”. Por el contrario, la Secretaría buscará convalidar no más de 5%, y sumar nuevos productos, a los actuales 1300.

Los nuevos productos serán harinas y fideos, que se financiarán con el fideicomiso del trigo, para el cual hay comprometidos 800 mil kilos de harina subsidiada. El problema será el cumplimiento del Precios Cuidados de cercanía, dado que el listado de 60 productos no tendrá el precio fijo en el packaging, tal como ocurría con el programa “Super Cerca” que había negociado Paula Español, exsecretaria de Comercio Interior. Las industrias amenazan con no abastecer este listado y los comercios de proximidad no quieren presentarle a la Secretaría el listado de comercios con su dirección y Cuit para que los carguen en la aplicación de Precios Cuidados.