En los últimos días la rapera estadounidense se vio envuelta en una importante polémica en Twitter por la actitud que tuvo con sus fans paraguayos. Según indicaron los seguidores de la cantante, no habría salido a saludarlos en los días que estuvo en la capital del país, luego de que su show se suspendiera por el clima.

Una gran polémica de Doja Cat en Paraguay se viralizó en la red social del pajarito.

Al igual que otros artistas internacionales, la cantante Doja Cat planeaba tocar en un festival en Asunción. Sin embargo, debido a las inclemencias climáticas su show debió ser suspendido.

Los fanáticos de la rapera estadounidense le reprocharon que ni siquiera salió del hotel para saludarlos. La polémica fue creciendo en la red social. Muchos fans dijeron sentirse decepcionados por la actitud de la artista.

“Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había ni una persona en la puerta esperando por mí”, declaró la estadounidense en la red social del pajarito.

La respuesta de sus seguidores no tardó en llegar.

“Esperamos todo el día frente al hotel bajo la lluvia. Nunca saliste ni dijiste nada. Pensabas que íbamos a ir nuevamente otro día?”, dijo una fan. Ante esto, la rapera respondió: “lamento haber gastado todo el tiempo que me tomé en alistarme para el show”.

La cantante continuó twitteando y hasta dijo querer renunciar a la música:

“Se terminó. No me importa. Renuncio. No veo la hora de desaparecer y no necesito que me crean. Todo está muerto para mí; la música está muerta para mí. Soy una tonta por creer que podía hacerlo. Esto es una pesadilla. Dejen de seguirme”, manifestó Doja Cat en un tweet que luego decidió borrar.

Las comparaciones también se hicieron presentes. Algunos la diferenciaron de Miley Cyrus, que al no poder asistir al festival porque un rayo había caído en su avión, dedicó un video cantando a sus fans paraguayos.

Otra de las comparaciones la hicieron con el rapero Machine Gun Kelly, que terminó brindando un show en la puerta del hotel en el que se estaba hospedando.

La respuesta más sorpresiva fue la de la cuenta oficial del Mercosur, que publicó “Doja Cat hablando mal de un país del #Mercosur” junto con banderas rojas o “red flags”, utilizadas en la red social para indicar que algo es “peligroso” o “negativo”.

Los memes de la polémica de Doja Cat en Paraguay

Como es habitual que suceda con estas situaciones, el humor se hizo presente a través de los memes en la red social del pajarito. De esta forma, varios usuarios latinoamericanos mostraron su posición frente a esta polémica, mezclándola con algo de humor.

“Latinoamérica enterándose que Dija Cat se metió con Paraguay y solo los latinos nos podemos insultar entre latinos”, publicó una cuenta, acompañada por una imagen de un conocido youtuber español con un bate de béisbol que en la punta está rodeado con alambre de púas.

Otros usuarios, publicaron memes sobre la “unión latinoamericana” para defender a los seguidores paraguayos de la cantante con imágenes que decían “Doja Cat Vs Twitter Latam”.

Tampoco podían faltar los tweets con memes de Los Simpson: un usuario públicó un meme de Marge preguntándole a Homero “¿Estuviste toda la noche viendo la polémica de Doja Cat?”, ante lo que el personaje le responde “Marge, creo que odio a Doja Cat”.

Otros, también hicieron bromas respecto a los dichos de la cantante, sobre que nadie la había estado esperando fuera del hotel.