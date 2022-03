Nahuel Pennisi llega a Misiones con la presentación de su nuevo disco “Renacer”: “Tenía muchas ganas de estar en Posadas y por fin llegó el día”

Nahuel Pennisi llega a Posadas el sábado 9 de abril en el auditorio del instituto Montoya; el músico, compositor y guitarrista bonaerense, presentará su concierto en formato íntimo “A solas” y presentará su nuevo disco “Renacer”.

Con un concierto muy esperado, Nahuel Pennisi llega a Posadas por primera vez. “Tenía muchas ganas de llegar a Posadas. Por fin llegó el día” manifestó muy emocionado el artista.

Además, adelantó que presentarán un concierto íntimo, acústico en el que tocará las canciones de su nuevo disco, que cuenta con una gran variedad de “clásicos de siempre y las nuevas que suenan ahora”.

Pennisi estará el acompañado en el escenario por su guitarra y contó que habrá sorpresas. “La idea es que la gente se encuentre con un concierto único, mas cercano” dijo.

El repertorio de canciones del artista cuenta con temas de su autoría, aunque le da lugar a las versiones de grandes artistas como Luis Alberto Spinetta , Fito Páez “y recordar a María Elena Walsh, que son artistas que dejaron canciones que disfruto cantar”.

Pennisi adelantó que está preparando “Posadeña Linda”, de Ramón Ayala y contó que su abuela es misionera, oriunda de Apóstoles, por lo que es un honor tocar en la tierra colorada y poder conocerla.

“Estoy con muchas expectativas por tocar y conocer Misiones” expresó el cantante.

Por otra parte, contó que para inscribir sus canciones se inspira “en lo cotidiano, por la gente, trato de plasmar en las canciones las historias que escucho, me inspiro en historias de otros que me identifican”.

Respecto a su relación con la guitarra el musico y compositor reflexionó que “las cuerdas me elevan a un lugar hermoso, sintiendo el olor a la madera, escuchando la guitarra en un lugar en silencio, me hacen conectar con el instrumento y la música”.

Pennisi desde los 4 años tocaba el bajo, sin embargo, luego de que entraran a su casa y se lo robarán, conció su pasión por la guitarra. “A los 8 años me robaron, y comencé a tocar la guitarra para llenar un vacío, cuándo la descubrí fue increíble, me generó muchas emociones, me despertó la curiosidad de tocar”.

El encuentro con su público será el sábado 9 de abril en el auditorio del instituto Montoya (Ayacucho 1962). Como todos sabemos, El intérprete argentino siempre disfruta presentando diferentes versiones de abras populares indiscutidas que cuando pasan por su voz y su guitarra, suenan más bellas aún.

Este Concierto íntimo de Nahuel Pennisi, será un paseo por nuestro Cancionero Popular y por sus canciones más reconocidas. Las entradas para el show se podrán adquirir de forma presencial en la boletería del auditorio.

El músico llega a la región gracias a mambo, productora de shows musicales, que desde el 2019 viene proponiendo una variedad de eventos con artistas de renombre nacional como Marilina Bertoldi o Santiago Celli entre otros.

Nahuel Pennisi: sobre su tercer disco

Nahuel Pennisi, uno de los intérpretes más importantes de Argentina, retorna a los escenarios, mientras sigue promocionando su tercer álbum de Estudio (renacer) con un trabajo de nivel internacional, producido por Julio Reyes Copello, Productor de Ricky Martin, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y otros. álbum que también contó con la participación Abel Pintos en la Canción “mundo” producida por el mismísimo Nahuel.

Completan este trabajo canciones como «Compañera» dedicada a Su Madre, «Universo paralelo» que alcanzó el millón de vistas y algunas perlas musicales que nos invitan a descubrir y disfrutar de este disco.