Autos usados elevan su precio ante el aumento de la demanda por la falta de stock de 0km

Ricardo Oria, empresario del sector automotriz, explicó que actualmente por falta de autos 0KM, se pide por el vehículo usado un valor mayor al precio real. Además, señaló que la baja del dólar produjo un párate en las ventas de vehículos.

“No hay ventas porque se vive una situación difícil y es complicado acceder a las compras, más que nada, el aumento de mes a mes entre 5% y 7% aleja la posibilidad de compra”, sostuvo.

Por otro lado, contó que se realizó un estudio desde enero del 2021 a enero de 2022, en el que se confirmó que para conseguir un auto 0KM se necesitan de veintidós sueldos. Sin embargo, hoy se necesitarían de treinta y un sueldos para el acceso de un 0KM.

“En este momento, el precio de los vehículos usados es muy elevado. Existe una brecha entre un modelo 2015 y 2019 que es inmensa. Si una persona desea renovar su vehículo con modelo de cinco años o más, a la hora de abonar la diferencia se entrega casi el mismo dinero que se entregó anteriormente. Es un número que está fijado, no es del concesionario”, afirmó.

Por otro lado, con respecto a los precios, aseguró que una camioneta cuesta alrededor de $7 y $8 millones, mientras que un auto estándar vale $3 o $4 millones. “El sueldo de la gente no creció en relación al aumento del valor del vehículo”, señaló.

Asimismo, vaticinó que en un futuro, podría “no haber más autos 0KM en el país” y que se fabricaría en otros países. “Los 0KM que existen están con sobreprecio, que es entendible. Si un concesionario necesita de 80 unidades para mantener una estructura, hoy tienen 20 unidades”, comentó.

También recalcó que las fábricas no tienen stock y por ende, no se mandan vehículos y las concesionarias están desabastecidas. “Algunos reciben 7 unidades y otras 12 unidades. El negocio del concesionario hoy es la venta del auto usado. Será un año difícil por el hecho de que la gente no puede acceder. El que compró el auto 0KM, modelo 2019, hoy no tiene esa opción”, dijo Oria.

El empresario explicó que el plan de ahorro resulta la mejor alternativa debido a que tiene un precio fijado por las fábricas que se respeta y brinda un plazo de entrega. “Hoy se inscribe con una cuota, dos cuotas y el mes que viene se licita con la totalidad. Desde ese momento, hay un plazo de 6 meses para la entrega del auto mientras que hay planes que congelan el precio y planes que no. Ahora si la persona desea el auto que se encuentra en ese momento en vidriera este precio es otro”, aclaró.

Para concluir, sobre el futuro de las concesionarias, sostuvo que “la Argentina zafa siempre, espero que este año se normalice porque se trabaja con mucha incertidumbre. No se dan buenas respuestas a clientes porque todo se debe esperar”.

