Posadas | Coaching brinda un Taller de Prosperidad para toda la comunidad

Ester Inglese, profesional del coaching, se refirió al Taller de Prosperidad que brinda a la comunidad cuyo objetivo es otorgar herramientas prácticas para enfrentar las dificultades del día a día.

En ese sentido explicó que todo aquello que pasa por el cuerpo es un aprendizaje transformacional, que se debe vivir para después transmitir. “Hace un tiempo atrás un diagnóstico me sorprendió, no estaba en mis planes. Creo que no está en planes de nadie, además en ese momento arrancaba con la formación y la carrera pero pude atravesar esa etapa y superarla, así que hoy puedo acompañar desde la experiencia y además desde la formación”, sostuvo Inglese.

El antes y después en una persona tiene miradas diferentes, sostuvo la coaching. Además afirmó que como coachs realizan diversas preguntas a las personas con respecto a lo que les pasó o están viviendo actualmente. “Al preguntarme a mí misma, sentí mucho enojo y eso me puso en lugar de víctima donde pensaba que las circunstancias eran más grandes que yo. Ahora sé que es para acompañar a otras personas y se siente muy bien”, dijo.

Por otra parte, comentó que es importante la mirada en cada una de las experiencias. “Esa mirada hace único y diferente a cada persona. Muchas veces el problema que existe es la manera en que se mira, el acompañamiento que se trata desde el coaching es acompañar y ampliar esa mirada”, aseguró.

También manifestó que con el coaching se trata de mirar desde todos los ángulos posibles para que se amplie el campo de acción y luego tomar las decisiones que uno crea y le resulte bien, y añadió que a través del lenguaje se puede cambiar la realidad en la que se vive, lo cual beneficia y otorga más posibilidades a las personas.

“Si la mirada cambia y todo sigue igual hay que volver a cambiarla. De esto se trata, de buscar la mirada hasta encontrar lo mejor, no es algo fácil y que se da pronto, pero sucede cuando hay claridad en lo que queremos, en lo que buscamos y una vez que tenemos esto es más fácil”, aclaró.

Además, afirmó que la palabra también es fundamental porque “al decir dónde uno quiere llegar se puede marcar un camino” y el coach puede acompañar en ese camino. Por otro lado, el coach debe ayudar a llegar donde la persona pide llegar, no dónde el coach cree. “Muchas veces se compara a un taxista con el coach, justamente porque a un taxi le digo donde quiero ir y esa es la misma analogía que sigue el coaching, salvo que la persona elija cambiar de rumbo, pero el objetivo sigue siendo el mismo”, señaló.

Inglese agregó que “por la parte del coach siempre se recuerda cual es el compromiso que la persona tiene, pero siempre hay que tener en cuenta que el compromiso no es con el coach, sino con uno mismo”.

En la formación del coaching se ven varias disciplinas en las que la persona conforma una unidad entre cuerpo, emoción y lenguaje. “Se busca acompañar en los tres dominios, este es un acompañamiento que el coach declara y se compromete con la persona a acompañarla en ese proceso para llegar al resultado. Además, se buscan otras herramientas que ayuden en otras situaciones de la vida.

Por otra parte, Inglese se refirió a los talleres que se implementarán y comentó que actualmente dicta dos talleres, uno de eneagrama, una herramienta relacionada con el autoconocimiento.

“Se presentan nueve estilos de personalidad y cada uno se identifica con alguna. Esto sirve para conocerse y luego trascender, además de que la herramienta te muestra caminos diferentes de hacer las cosas, te enfrenta con la parte más oscura de la persona y busca bajar el ego de la persona para obtener mejores resultados”, explicó.

Con respecto al segundo taller, se relaciona con la prosperidad. En este contexto, este tipo de herramienta busca tener un esquema de claridad, saber que se quiere y cuanto se quiere para que luego se pueda trabajar y llegar al objetivo determinado.

“El paradigma en el que uno es criado es importante por las situaciones que pasó una persona, donde había que hacer y tener. En ese esfuerzo, se deja de lado lo que sabemos. Primero se trabaja en el ser y luego en el hacer. Es un cambio que debe hacerse en todos los ámbitos de la vida”, manifestó.

Para terminar, Inglese dejó a disposición las vías de inscripción para que los interesados se comuniquen a través de redes sociales como @ester.inglese en Instagram y por WhatsApp al número 3751-660207.

