“Apoyaremos las medidas que se tomen en la Mesa de Enlace”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural de Misiones

Carlos Navaja, presidente de la Sociedad Rural de Misiones, comentó que respetarán las decisiones que se resuelvan en la Mesa de Enlace y remarcó que los productores atraviesan problemáticas complejas que no están siendo escuchadas.

Carlos Navaja – FM Show

“Apoyaremos las medidas que se tomen en la Mesa de Enlace”, indicó. “Mientras tanto nos reunimos en las bases en Misiones para escuchar a los productores y estar alerta porque solamente cortando las rutas no solucionaremos nada”, añadió.

El presidente de la Sociedad Rural provincial aseguró que tienen varios puntos de reclamo en común con los trabajadores correntinos. “La receta es la misma, meter la mano en el bolsillo del productor e ir ahogando a la industria. Cada vez se produce menos y el precio aumenta”, enfatizó.

“No nos escuchan, entonces nos movilizamos por el territorio para charlar cara a cara y conocer cuál es el ánimo de los trabajadores y sus problemas”, advirtió. “Debemos empatizar con la ciudadanía en general sino somos pocos contra muchos”.

Según Navaja, en los últimos tres años el impuesto inmobiliario tuvo una suba de 1.000%, algo que consideró “es un tema gravísimo”, aunque “primero se discutió sobre la sequía y ahora, la guerra”.

Respecto a las dificultades que enfrenta el sector yerbatero remarcó que los distintos tipos de cambio, las limitaciones a la plantación y a la producción y las importaciones desde Paraguay “son las acciones de un país que no piensa en políticas agropecuarias a largo plazo, que busca desprenderse del problema elección tras elección”.

“El 2003 fue un año ideal para invertir en gasoductos y perforaciones de petróleo, pero no sucedió”, planteó. “Ahora se repetirá la situación, perderemos otra oportunidad”, añadió.

“Me preocupa que la gente que vio una posibilidad laboral en cobrar planes, en no trabajar, en estar calentando la silla, no aprenda un oficio”, cuestionó y en ese sentido remarcó que “el dinero en el país es cada vez más escaso, cuando quieran buscar un empleo, no sabrán cómo realizarlo”.

