El sector turístico de Misiones se prepara para la llegada de visitantes en Semana Santa

Comienza la cuenta regresiva para la Semana Santa y hay mucha expectativa en todos los sectores, principalmente el turístico. En este sentido, el subsecretario de Marketing y Promoción de Ventas del Ministerio de Turismo de Misiones, Oscar Degiusti, comentó cómo se están preparando para el fin de semana extendido por la celebración religiosa católica.

“Los dos principales indicadores de las grandes expectativas son, por un lado, la temporada de verano recientemente finalizada, más el feriado de Carnaval, cuando tuvimos una temporada fantástica. Y por el otro lado, que la Semana Santa y las vacaciones de julio históricamente son fechas que se esperan mucho en la provincia de Misiones», afirmó el funcionario.

En cuanto a las reservas que se esperan, Degusti dijo que se esperan más cercanas a la fecha. «Es algo que en este último verano, no sólo en Misiones, sino en en distintas partes del mundo se dio que se espera hasta último momento para hacer las reservas”, comentó Oscar Degiusti.

En cuanto a los lugares más elegidos por los visitantes, señaló que sigue siendo Puerto Iguazú el que ocupa el primer lugar en preferencias. En cuanto a la procedencia de los visitantes llegan, «desde las provincias vecinas del litoral, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y el norte de Santa Fe y en estos casos, vienen con vehículos propios y esos turistas están menos preocupados por llegar a Cataratas. Y después está también el turista que va recorriendo los distintos lugares o localidades de la ruta doce. Luego tenemos ese otro turismo que empezó a descubrir los Saltos del Moconá y la zona centro y después el misionero que cada vez va recorriendo más la provincia. Sin embargo Cataratas va a ser siempre el principal icono turístico de la provincia”, consideró el subsecretario.

Destacó los beneficios que tiene el destino turístico como el «Previaje» que significa un aporte importante para la provincia de Misiones y el turismo nacional. “El previaje no solo fue un programa que ha estimulado la demanda, sino que también ha ordenado la actividad. Entonces eso logró que mucha gente haya preferido los destinos de la Argentina y que en otro momento tal vez estaban saliendo a otros lugares”, añadió Degiusti.

En ese contexto, expuso la situación del turismo en cuanto a los efectos que tuvo por la pandemia. Consideró que la situación de las empresas durante este período se vio modificado porque debieron trabajar con un segmento más nacional y algunas pocas empresas lo hacían a un nivel internacional, aunque estas comenzaron a trabajar un poco más tarde.

«Nosotros en agosto del 2020 habíamos abierto al turismo interno con una operatividad que no era del 100% y con muchos establecimientos que no abrieron por esa cuestión de que trabajaban a nivel nacional e internacional. Entonces eso requiere un análisis, lo que sí está muy claro es que la recuperación en general del sector turístico en Argentina y en particular, también en Misiones, empezó a un ritmo bastante mejorado de lo que en un principio se esperaba. Así que para Semana Santa estamos previendo volver en términos de visitas al parque nacional con una cifra muy similar de lo que era en la pre pandemia”, expresó el subsecretario de Marketing y Turismo.

Falta de combustible en Semana Santa

“Ahora nos preocupa para esa fecha el faltante de combustible. Uno quiere mirar para un costado, pero en términos del impacto turístico es negativo», dijo Degiusti; sin embargo consideró que «algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta es por un lado, la proximidad de otros municipios, que eso ayuda a auxiliar a Puerto Iguazú, a que la gente cargue combustible en esos lugares cercanos», manifestó el funcionario.

Finalmente dijo que de igual manera están preparados para recibir la Semana Santa con muchas actividades en todos los destinos turísticos de la provincia.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/03-24-SantaMariadelasMisiones-Oscar-Degiusti-Turismo-Semana-Santa-Misiones-9.08.mp3

Santa María de las Misiones – Oscar Degiusti