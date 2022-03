Ecuador hizo historia y se clasificó al Mundial de Qatar 2022 a pesar de la derrota ante Paraguay

La Tri, dirigida por Gustavo Alfaro, cayó por 3-1 frente a la Albirroja como visitante, pero se metió en la Copa del Mundo por los otros resultados: será su cuarta participación en una cita mundialista.

El equipo de Gustavo Alfaro cayó por 3-1 contra Paraguay, en Ciudad del Este, pero se clasificó al Mundial de Qatar 2022 gracias a los otros resultados de la penúltima fecha de las Eliminatorias. Será la cuarta participación de La Tri en una cita mundialista (estuvo en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014).

Ecuador visitó este jueves a Paraguay y con solo sumar un punto habrá logrado la clasificación directa (ya tiene asegurado un lugar en el repechaje) al Mundial de Qatar 2022, mientras que el equipo local -ubicado en penúltimo lugar en la eliminatoria sudamericana- no tiene chances de llegar a la Copa del Mundo. El partido se jugó en el estadio Antonio Aranda Encina, de Ciudad del Este, y fue arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela.

El paraguayo Robert Morales fue el gran protagonista del inicio del encuentro. A los tres minutos, se lesionó la rodilla tras un cruce con Piero Hincapié. El delantero quiso seguir y, apenas cinco minutos después, marcó el 1-0 para la Albirroja: rompió el arco tras una asistencia de Julio Enciso. El atacante aguantó sólo tres minutos más: debió salir por la molestia. Ángel Romero ingresó en su lugar.

El conjunto ecuatoriano casi no pisó el área de Paraguay y estuvo muy impreciso en el fondo. El equipo local estiró la ventaja tras un increíble blooper entre Hincapié y Hernán Galíndez: el defensor dio un fuerte pase hacia atrás, el arquero no pudo controlar y la pelota se fue al fondo de la red, para el 2-0.

En el inicio del segundo tiempo, a los 8 minutos, Paraguay aprovechó otro error en la salida de Ecuador. En esta oportunidad, Miguel Almirón sentenció la goleada por 3-0 con un fuerte remate cruzado de zurda.

En el inicio del segundo tiempo, a los 8 minutos, Paraguay aprovechó otro error en la salida de Ecuador. En esta oportunidad, Miguel Almirón sentenció la goleada por 3-0 con un fuerte remate cruzado de zurda.

En lo que quedó del encuentro, el equipo de Guillermo Barros Schelotto se quedó tranquilo con la diferencia en el resultado. Por su parte, Ecuador tuvo algunas aproximaciones, con Romario Ibarra y Ángel Mena.

Cuando faltaba poco para el final del encuentro, Alberto Espínola le cometió una infracción a Hincapié dentro del área: el árbitro Jesús Valenzuela la revisó con el VAR y sancionó penal. Jordy Caicedo lo cambió por gol: 3-1.

Finalmente, el encuentro terminó en triunfo para Paraguay. Ecuador logró la hazaña a pesar de la derrota: disputará el próximo Mundial. Al equipo de Gustavo Alfaro le alcanzó con los 25 puntos que consiguió en las Eliminatorias, producto de 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Ahora, ya clasificado, cerrará las históricas Eliminatorias contra la Selección Argentina, en Guayaquil, el próximo martes.

Tal vez te interese leer: Impacto mundial: Italia quedó afuera de Qatar 2022 tras perder con Macedonia del Norte

Cómo llegaron Paraguay y Ecuador al duelo de las Eliminatorias

Paraguay ocupa el penúltimo puesto del certamen actual con 2 de los últimos 21 puntos en juego y 728 minutos sin registrar un gol. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no tiene chances de ir a Qatar.

Por su parte, Ecuador igualó en las últimas dos jornadas por eliminatorias (1-1 vs. Brasil y 1-1 vs. Perú), aseguró un lugar en el repechaje y quedó muy cerca de concretar su llegada a su cuarta Copa del Mundo (estuvo en Corea/Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014). El seleccionado de Gustavo Alfaro concretará su llegada al próximo Mundial con un empate en Ciudad del Este. Alfaro no contará con Gonzalo Plata y Alan Franco por suspensión y, a su vez, están en duda Romario Ibarra y Enner Valencia por lesiones.