Eliminatorias Sudamericanas | Ecuador visita a Paraguay con el objetivo de sellar su pase al Mundial de Qatar

Esta noche a las 20:30, Ecuador visita a Paraguay en Ciudad del Este en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro intentará ir al Mundial por cuarta vez en su historia.

En un partido directo por la clasificación al Mundial, Ecuador visita a Paraguay desde las 20:30 Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo que dirige Gustavo Alfaro tiene la chance histórica de ir al torneo intercontinental por cuarta vez en su historia. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Paraguay y Ecuador al duelo de las Eliminatorias

Paraguay ocupa el penúltimo puesto del certamen actual con 2 de los últimos 21 puntos en juego y 728 minutos sin registrar un gol. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no tiene chances de ir a Qatar.

Por su parte, Ecuador igualó en las últimas dos jornadas por eliminatorias (1-1 vs. Brasil y 1-1 vs. Perú), aseguró un lugar en el repechaje y quedó muy cerca de concretar su llegada a su cuarta Copa del Mundo (estuvo en Corea/Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014). El seleccionado de Gustavo Alfaro concretará su llegada al próximo Mundial con un empate en Ciudad del Este. Alfaro no contará con Gonzalo Plata y Alan Franco por suspensión y, a su vez, están en duda Romario Ibarra y Enner Valencia por lesiones.

La formación de Paraguay vs. Ecuador, por las Eliminatorias

Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Blas Riveros; Robert Morales, Andrés Cubas, Miguel Almirón, Richard Ortiz; Julio Enciso. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Ecuador visita a Paraguay: el once titular

Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Byron Castillo, Carlos Gruezo, Jhegson Méndez; Joao Rojas, Enner Valencia y Ángel Mena. DT: Gustavo Alfaro.

El historial entre Paraguay y Ecuador

Paraguay y Ecuador se enfrentaron 39 veces, entre Eliminatorias, Copa América y amistosos. Acá los datos:

Paraguay ganó 21 partidos.

Ecuador ganó 12 encuentros.

Igualaron en 6 ocasiones.

Último enfrentamiento: 2 a 0 a favor de Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, disputado el 2 de septiembre de 2021, correspondiente a la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Hora: 20.30

TV: TV Pública

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez.

Estadio: Antonio Aranda.

