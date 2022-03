Dia Nacional de la Memoria | A pesar de la lluvia, se realizó un acto en memoria de los misioneros desaparecidos

La Organización barrial Tupac Amarú realizó un acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la intersección de las calles Entre Ríos y Roque Saenz Peña.

La lluvia no logró opacar ni frenar los distintos actos que se planificaron para una de las fechas más importantes en la historia argentina. Miembros y dirigentes de la Organización barrial Tupac Amarú se reunieron este 24 de marzo en la esquina de Roque Saenz Peña y Entre Ríos para realizar un discurso conmemorativo en honor a los 60 misioneros desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

En dicho acto, que se realizó cerca de las 18 horas bajo la lluvia, participaron cerca de 200 personas, entre los que se encontraban tanto miembros de la organización, como el Ministro de Cultura, Joselo Schuap y la diputada provincial Sonia Rojas.

Este pequeño acto conmemorativo, se suma al resto de homenajes que se han ido realizando a lo largo de la jornada, rememorando una fecha de suma importancia para la historia argentina.

Paralelamente, en el Centro Cultural Flora, se realizó una proyección de la película documental “Abuelas: una historia sobre (y con) las abuelas de Plaza de Mayo”, dirigida por Cristian Arriaga.

“Este proyecto es algo particular, no tengo familiares desaparecidos, soy de un pueblo de Buenos Aires, en este pueblo vivía mi abuela materna con quien tuvimos una hermosa relación, en un momento al hablar con mi abuela pensaba, en como habrán vivido esas abuelas que no tuvieron la posibilidad de vivir con sus nietos como lo hice yo con mi abuela” expresó el director del documental.

Posteriormente a la proyección, desde las 20, se llevará a cabo el festival “Siempre Democracia” en el Instituto del Deporte, el cual contará con la participación especial de la artista urbana Miss Bolivia.