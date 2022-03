“Los cortes de rutas son una toma de rehenes”, afirmó el yerbatero Sergio Delapierre

Sergio Delapierre, dirigente yerbatero de Misiones, aseguró que el corte de ruta como modalidad de protesta “no debería estar permitido”. “No es justo que tengamos que padecer esto”, sentenció uno de los referentes de los productores.

El dirigente yerbatero Sergio Delapierre cargó con fuerza este jueves contra quienes optan por los cortes de rutas como método de protesta, modalidad que se ha intensificado en el último tiempo a nivel nacional y provincial.

En diálogo con Misiones Online TV, señaló que “no es justo que la sociedad tenga que padecer los cortes” y añadió que “bajo ningún punto de vista debería estar permitido”.

“Ante cualquier reclamo, lo primero que se piensa es cortar las rutas”, indicó.

Para Delapierre, existen alternativas a la interrupción total del tránsito como manifestación y citó como ejemplo que se puede hacer un acampe al costado de la ruta, sin paralizar la circulación, y obteniendo el mismo efecto, según el.

El entrevistado calificó como “una toma de rehenes” a los cortes de ruta. “El pensamiento es ´perjudico a la gente para que las autoridades intervengan´. Es una toma de rehenes”, declaró.

Por último, reveló que ya han denunciado este tipo de protesta, pero que “recién ahora los jueces federales están interviniendo”.

“Los jueces federales antes no intervenían y ahora, a veces, solicitan que la Policía libere la ruta. A mí no me gusta que tengamos que usar la fuerza de la Policía, me gustaría que razonemos”, finalizó.