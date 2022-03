Presentaron la película “Abuelas” en el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Cristian Arriaga, director de la película “Abuelas”, presentó el film en Posadas en el marco del Acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia; se trata de una película hecha sobre y con la participación de diez de las abuelas de Plaza de Mayo.

El director contó que consta del testimonio de cada una de las abuelas, pero “no solo como abuelas sino como mujeres”, con la particular historia de vida de cada una hasta el momento donde ocurre el hecho que da lugar al colectivo de Abuelas de Plaza de Mayo. “No está mal recordarlo, es muy bueno que el 24 de marzo, gracias al ministro de Cultura y Derechos Humanos, que nos dio como lugar en este día para traer esta película a la ciudad de Posadas” destacó Arriaga.

En esa misma línea explicó que la perspectiva de esta película es dar a conocer las historias de cada una de estas mujeres, comentó que algunas de las abuelas al ver esta película lograron conocer la historia de las otras: “Una abuela de Plaza de Mayo de Buenos Aires me contó que si bien conocía a otra de Mar del Plata, se enteró otras cosas a través de la película, el alcance que tiene es increíble, que entre ellas mismas van conociendo la historia de sus colegas de lucha es algo que indica que esta película logro su objetivo” agregó el director.

“Este proyecto es algo particular, no tengo familiares desaparecidos, soy de un pueblo de Buenos Aires, en este pueblo vivía mi abuela materna con quien tuvimos una hermosa relación, en un momento al hablar con mi abuela pensaba, en como habrán vivido esas abuelas que no tuvieron la posibilidad de vivir con sus nietos como lo hice yo con mi abuela” expresó y añadió que “además de que algunas lo encontraron, pero después de grandes, ya no podían llevarlos a la plaza a jugar, la inquietud de saber cómo fue la vida sin ese nieto, estar en búsqueda constante de un nieto y saber que si lo encontraban ya era de adulto, ese fue el origen de la película”.

Arriaga contó que si bien estas historias son pesadas y fuertes, con las abuelas buscan darle humor en privado a todo esto, “a veces pienso en que me metí, creo son historias muy fuertes y el escuchar cada una de las historias pienso en lo pesadas que son, pero el agradecimiento que dan por haber hecho una película como esta, que si bien le di encare diferente, tome la responsabilidad como artista y ciudadano argentino, decidí que había que hacer una película con las abuelas” agregó y recalcó “son testimonios muy fuertes y te ponen la piel de gallina, cada testimonio que aparece colateralmente, además de que es algo muy rico en historia”.

“Desde que empecé a pensar la película en todos sus aspectos, ya la vi más de cien veces a la película, si bien tiene cosas muy lindas y divertidas de la vida de cada una de las abuelas, también hay cosas muy horribles, por eso debo cuidarme un poco para seguir entero, inclusive hay abuelas que la vieron dos o tres y lloran, si es fuerte para ellas que lo vivieron hay que imaginar para alguien que no”, aclaró el director.

Finalmente comento que el documental abuelas todavía no está disponible en plataformas online, ya que están teniendo muchas presentaciones especiales preestreno, quieren ir abriendo camino y en el mes de abril se va a estrenar en calle corrientes, la idea es ir sumando a los cines, pero ni bien se sepa van a brindar esta información.

Semana de la Memoria | Con transmisión de Misiones OnLine, hoy se estrena el documental “Gallo Fino” https://t.co/YLL3KuiGG4 — misionesonline.net (@misionesonline) March 23, 2022