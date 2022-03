“Plan A”, el primer tema de Paulo Londra después de casi tres años

Es el primer sencillo del argentino en casi tres años de ausencia en la escena musical. El cordobés, de 23 años, mantuvo una disputa legal contra "Big Ligas" durante mas de dos años por los derechos de sus composiciones, que le impedía producir nuevo material.

Y un día finalmente Paulo Londra volvió a publicar su música. El artista argentino publicó en su cuenta oficial de YouTube la canción «Plan A», el primer sencillo luego de mas de 900 días sin poder realizar nuevos temas debido a su batalla legal con su anterior disquera.

El video, a fue posteado en horas de la tarde, ya generó grandes repercusiones a nivel internacional.

«Entiendo que quizá algunos esperaban otra cosa pero a mí me ha molado bastante el temita de Paulo Londra», twitteó el influencer y streamer español Ibai Llanos, quien hizo una videorreacción a la canción del artista argentino.

En apenas un par de horas, «Plan A» acumula casi medio millón de vistas y mas de un millón de «Me Gusta» en la plataforma roja.

Producto de esta especie de «bozal musical» impuesto por la disputa legal entre Londra y Big Ligas (su anterior disquera y productora), el nuevo tema del argentino había generado muchísima expectativa tanto entre sus fanáticos mas acérrimos, como así también en el resto de amantes de la música urbana.

Con una duración de poco más de tres minutos, y encarnando a un talentoso basquetbolista universitario en el videoclip, Paulo Londra volvió al mundo de la música por todo lo alto.

El artista argentino más escuchado del mundo

Desde el año 2019 que Paulo Londra no publicaba nuevos temas. Lo último que lanzó fue en septiembre de 2019. “Party” se convirtió en un emblema de su propia historia, luego de salida se inició una disputa legal con Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) con quienes firmó su primer contrato.

Sin embargo, durante este tiempo, se mantuvo posicionado entre los artistas argentinos más reproducidos del mundo. Al punto tal que hace pocos días rompió un nuevo récord: cuenta con dos videos – “Nena Maldición” y “Adan y Eva”, que superaron las mil millones de visualizaciones en YouTube- algo que ningún artista del país había logrado antes.

“Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que ‘Adan y Eva’ llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande”, dijo Londra a través de sus redes sociales.

Warner, la elegida para el regreso

Tras dos años de disputa legal, se confirmó que Paulo Londra firmó un acuerdo junto a Warner Music para lanzar nueva música. Según trascendió, fue firmado en la sede de Miami con la presencia de la familia del cordobés, su equipo y el presidente del sello, Alejandro Duque. Se centrará en “los próximos lanzamientos y la expansión musical del artista”

“Estamos convencidos de que lo mejor de Paulo está por venir”, expresó Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latin America. Por su parte, Paulo dijo: “Estoy feliz por esta nueva etapa. Esperé y pasé por mucho para poder hacer lo que amo. He pasado por los malos momentos, ahora es el momento de los buenos, por eso he empezado a disfrutarlo”.