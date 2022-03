Posadas | Este jueves se emitirá la película “Abuelas” para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Esta película, como su nombre lo indica, trata sobre las Abuelas de Plaza de Mayo y será emitida en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia este jueves a las 16, en Flora del Espacio Cultural de Posadas, con entrada libre, gratuita y por orden de llegada.

Cristian Arriaga – Radio LT4

Su director Cristian Arriaga explicó que es una película con y sobre Abuelas de Plaza de Mayo en la que participaron diez de ellas: “Lamentablemente, antes de estrenar la película, fallecieron dos de las abuelas. Es muy interesante tener a las abuelas reunidas en una pantalla”, contó.

En ese sentido, agregó que “la intención es que las abuelas cuenten en primera persona su historia como mujeres normales hasta el momento de sus vidas en el que se destruyó todo”. Además, se mostrará cómo lograron en conjunto llevar hacia un rumbo importante la búsqueda de sus nietos.

Arriaga explicó que la película tiene una historia colectiva de las abuelas con respecto a sus búsquedas. “Se encontraron muchas historias de vida de esas maravillosas mujeres, ya que no se sabe mucho sobre ellas. Lo que se conoce es sobre la lucha, pero no se sabe lo que atravesaron hasta intentar recuperar a sus nietos”, remarcó.

Por otro lado, señaló que cada una de las abuelas tienen historias diferentes, aunque pertenezcan a la misma agrupación. “Muchas de ellas, al ver la película me comentaron que conocían a las otras abuelas pero que no conocían las historias, una es de Mar del Plata otra de Córdoba otra es de Buenos Aires; entonces no tenían la posibilidad de juntarse a charlar y contarse todo”, afirmó el director.

También manifestó que lo más emotivo de realizar la película fue conocer cada una de las historias contadas por ellas mismas. “Si bien hay algunas cosas que son terribles también hay cosas hermosas. Es hermoso saber que detrás de lo que venden los medios, hay seres humanos preciosos y es hermosa la búsqueda de un nieto. Después de años de búsqueda ver el reencuentro con sus hijos o nietos es gratificante”, finalizó.

