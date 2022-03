“Yo miro los partidos de Boca con el volumen bajo y escucho música, así que elijo quién juega mal y quién es el mejor”, aseguró Riquelme

Boca se quedó con el Superclásico ante River y Juan Román Riquelme, ídolo del Xeneize, habló luego de la victoria conseguida por el equipo conducido por Sebastián Battaglia en la fecha 7 de la Copa Liga Profesional: dejó en claro que "el clásico se festeja siempre", aseguró que no se sienten "inferiores" al Millonario, elogió a Agustín Rossi y más.

Riquelme y los mano a mano entre Boca y River

Juan Román Riquelme aseguró que Boca nunca «se achicó» frente a River en los últimos enfrentamientos mano a mano. «No nos sentimos inferiores a nadie. En los tres partidos en nuestra casa fuimos superiores. (Franco) Armani contra nosotros siempre ataja bien. Hasta hicimos figura al chico Díaz. Ellos ligaron mucho. Nosotros tenemos en claro que cada vez que nos toca ir a la cancha de nuestro rival enfrentamos a un buen equipo», afirmó el vice del Xeneize.

«El clásico se vive de esa manera, tanto en nuestra casa cuando nos toca de ir de visitante. El local siempre es el favorito. Ayer ellos fueron más protagonistas que nosotros y el arquero lo ha hecho bien. No estoy de acuerdo con que nos sentimos inferiores. Boca está compitiendo muy bien», agregó. A su vez, afirmó que «ganar el clásico se festeja siempre».

Riquelme y la agresión a los jugadores de Boca en el Monumental

Juan Román Riquelme opinó de la agresión a los jugadores de Boca cuando se retiraban del campo de juego dl Monumental. «Es nuestro país. Estamos acostumbrados a eso… No sé si hubo cargadas o no hubo cargadas. Yo no estoy escuchando la tele. Estaba contento que se ganó. Es una pena. Tendría que ser una fiesta, tanto en la nuestra como la de ellos. En la nuestra, ojalá nuestros hinchas siempre respeten a los jugadores del otro club. Queremos que los bosteros respeten a los jugadores de otro equipo que vengan», expresó el vice del Xeneize en un mano a mano con TyC Sports.

«Nosotros tomamos la decisión de poner una manga porque evitamos muchas cosas. Lo normal sería que el equipo contrario se pueda ir sin problemas. Es un juego. A veces se gana y a veces se pierde. Con la manga ayudamos a que los jugadores puedan entrar y salir de nuestra cancha sin problemas», añadió.

La versión de Riquelme sobre la camiseta amarilla de Boca

Sin entrar en detalles, Juan Román Riquelme aseguró que «la camiseta se tiene que usar varios partidos» pero dejó en claro que «los jugadores pidieron volver a jugar con ella». Y sentenció: «Nosotros no tenemos ningún problema. Si era de visitante, no nos causaba ningún problema. Después, es un juego esto, muchachos. Sé que se habló muchísimo. A veces toca ganar y no es porque te pongas una camiseta».

Riquelme de la ilusión con la Selección Argentina para el Mundial al duelo con Venezuela en la Bombonera

«Siempre que está Messi, sí. Tenemos al mejor de todos. No tengo dudas de que va a ser un gran Mundial. Para que Argentina esté cerca de conseguirlo necesitamos que esté bien».

«Es maravilloso. Va a jugar el mejor jugador del mundo en nuestra cancha. Es un placer. Cuando nos preguntaron, dijimos que para nosotros era un lujo. Verlo a Messi en la Bombonera va a ser maravilloso, lo vamos a disfrutar mucho».

Riquelme y la eliminación de Messi con el PSG en la Champions League

«Para mí, Mbappé, Neymar y Messi jugaron un gran partido los tres. Messi no puede marcar a Benzemá. Juega a otra cosa. Para mí jugaron muy bien. Messi no es el de hace diez años. Se fue reinventando con el tiempo. Al comienzo aceleraba y era más rápido con la pelota que sin ella. Es un genio. Yo lo quiero un montón. Del otro lado era el Real Madrid. Benzema es extraordinario, dijo ‘acá estoy yo’. Para que estemos hablando de Modric, Vinicius es porque está Benzema. Es único».

Riquelme y el caso Almendra

«Tiene contrato con nosotros por muchos años. Es un jugador que juega increíblemente bien. Yo personalmente puedo decir que lo quiero muchísimo. Él lo sabe. Cuando volvió lo hemos ayudado mucho. Ahora, con tranquilidad. Él está entrenando con la Reserva. Todos los días se puede crecer y aprender».

«Él sabe muy bien lo que pienso de él. Hay jugadores que deciden su vida. Él tiene que tomar la decisión de lo que quiere hacer. Vive para su hija. Tiene que decidir si su hija quiere vivir con lujos porque su padre tiene las condiciones. Es un jugador muy bueno. Ojalá lo pueda entender».

Riquelme le puso fecha a su partido de despedida

«Yo pienso que vamos a intentar ver si lo podemos hacer en diciembre. El Mundial termina el 18. Vamos a ver si ahí está libre. Si Dios quiere, para diciembre lo vamos a hacer. Ya tengo ganas de hacerlo. Esperemos que el hincha tenga ganas de vivir ese momento. Va a ser muy lindo para reencontrarme con los compañeros y que podamos cerrar, de alguna manera, esa etapa que hemos vivido».

«A veces quiero que pase, a veces que tarde un poquito más porque es la última vez que voy a entrar como futbolista… Cuando llego ahí, es maravilloso. Saludar al de seguridad, al que está en la cancha. Lo estoy disfrutando mucho. Ojalá podamos arreglar todo para que se pueda hacer en diciembre y que disfrutemos mucho».

Riquelme y la recuperación de Salvio

«Es normal que a Salvio le lleve un poquito más sentirse a la par de sus compañeros. Acá el tema es que esperamos que Salvio gambetee como toda la vida. Hay que darle tiempo, tranquilidad. Tiene que hacer mucho fútbol. Es un pibe extraordinario, de los más buenos que conocí. El que juega de volante central y vuelve de una lesión a los seis meses, lo puede disimular. Él es habilidoso. Salvio tiene que tener mucha calma. Ojalá él quiera estar con nosotros mucho tiempo más. Queremos que siga vistiendo los colores de nuestro club».

«Competir», la exigencia de Román Riquelme en Boca para la Libertadores

«Lo que tenemos claro es que siempre tenemos la obligación de competir. Hay que soñar, siempre. Cuando tenés buenos jugadores siempre hay que tener la ilusión de que vas a competir. Nos tocaba hacerlo así».

«Queremos ver si somos capaces de competir al máximo, llegar a la final. Los que llegaron tienen esa ilusión. Los que están hace tiempo, también. Claro que tenemos la ilusión de hacerlo bien».

Riquelme y los rumores en Boca

«Yo de lo que dice la tele no me hago cargo. Como cuando dijeron que tuve algo que ver con la remera. Después, yo no tengo nada que ver. Sebastián está contento. No es fácil ser técnico de nuestro club. Te tenés que acostumbrar a que se hable las 24 horas. Es un juego, tenemos jugadores nuevos. Estamos tratando de armar el equipo. Nos viene bien el triunfo de ayer. Cuando uno tiene confianza empieza a soltarse más. Estamos contentos. Los jugadores que llegaron algunos se acomodan más rápido. Nos da tranquilidad».

Tal vez te puede interesar leer: Luego de la derrota, hinchas de River agredieron a los jugadores de Boca en su salida hacia el vestuario

Ramírez, la debilidad de Riquelme

«Tengo una debilidad por Ramírez».

«Ramírez hace que Fabra juegue mejor».

Riquelme, sobre Aaron Molinas

«Aaron está muy contento en Boca. Cuando llegamos al club, él jugaba en otra posición. Sebastián lo pone en la final contra Banfield, que él jugó un gran partido. A partir de ahora le están buscando su posición».

Investigan cómo entraron las bengalas marinas al Monumental: las sanciones que podría recibir River Platehttps://t.co/KdQxk3vau4 — misionesonline.net (@misionesonline) March 22, 2022

Riquelme y la «suerte» de Boca, ¿con palito para Gallardo?

«Siempre hay que jugar bien. He tenido la suerte de ser futbolista y defender estos colores. Sabíamos que cuando nos tocaba ir a la cancha de nuestro rival, nuestro arquero alguna iba a tener que tapar. Siempre soy de pensar que el local va a tener situaciones de gol. He escuchado que dijeron que tuvimos suerte, que ligamos un poco. De los tres clásicos, tuvimos que ganar dos. Ellos ligaron mucho. No sé si se acuerdan cuando Wanchope tenía para darle el pase a Mauro. El segundo, un pase de Fabra a Carlos, que Armani tapa una pelota increíble abajo del arco. Ellos tienen un arquerazo. Ese mismo partido, tiene una tapa increíble con Maroni, que le pega en el cuerpo y después la agarra en la línea. Estábamos más cerca de hacer el tercer gol que el segundo. Y en el tercer clásico, que ganábamos con gol de Carlos de cabeza, salió figura el chiquito Díaz, que debutaba. Esos tres clásicos ligaron un montón. Ayer ligamos nosotros. Sabemos que cada vez que vayamos a su cancha va a ser complicado. A veces nos tocaba ganar, a veces no. Estamos contentos, compitiendo no. Las tres veces que jugaron en nuestra casa, ellos ligaron un montón».

Miro los partidos de boca con el volumen bajo

Fuente: Tyc Sports