Insólito | Un hombre se cayó de la moto, le pusieron un yeso y ahora no puede sacarse la campera

El curioso hecho ocurrió en México, donde un joven identificado como Axel Fernando utilizó su cuenta de Twitter para relatar la insólita situación. El tuit se hizo viral y desató el ingenio de los usuarios.

Lo enyesaron y no podía sacarse la campera

Un hombre sufrió un accidente con su moto y debió ser trasladado a un hospital, un procedimiento habitual en este tipo de casos. No obstante, una vez que llegó allí se produjo una insólita situación: el paciente fue enyesado, pero sin que se le permitiera sacar su campera. Por eso, ahora dice que no puede quitársela. El hecho ocurrió en México.

Axel Fernando, el protagonista de esta historia, contó la historia a través de la red social: “Le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela. ¿Sigue el método del doctor Nick Riviera?”. Esto último alude a un médico que forma parte de la lista de personajes de Los Simpsons y quien siempre les recomienda a sus pacientes cosas inapropiadas.

Según el joven, tampoco le dieron “indicaciones médicas” para saber cómo debía llevar adelante su recuperación.

“No quiero ser alarmista, pero me quiero bañar. ¿Qué procede con mi yeso?”, tuiteó el joven, aunque en este caso citando al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) -lugar donde fue atendido- y al director general del mismo, Zoé Robledo.

Unas horas después, desde la entidad le respondieron y le solicitaron datos personales para que pudieran asesorarlo mejor: “Es muy importante su petición, por favor envíenos por mensaje privado, nombre y teléfono de contacto para verificar el caso”.

Sin embargo, el internauta desestimó la ayuda que le ofrecían y reveló que ya había sido operado por un médico particular por tener el “seguro de cobertura amplia” de su moto. “Gracias por nada IMSS”, tuiteó.

Por su parte, diversos usuarios hicieron chistes de todo tipo ante la situación que tuvo que atravesar Axel. Uno de ellos bromeó por cómo debió quedar la campera luego de que se la sacaran: “Ya no tienes una chamarra, pero tienes… un chaleco. ¡Felicidades!”.

Fuente: TN