La Plata | No la dejan entrar a la facultad por no tener el pase sanitario: tuvo un ACV y no puede vacunarse

A Natalia Cabeza le quedan dos materias para recibirse de enfermera. Por recomendación médica no completó el esquema de vacunación de COVID-19. Desde la Facultad de Medicina de La Plata le piden un PCR semanal que ella no puede pagar.

A Natalia Cabeza le quedan dos materias para recibirse de enfermera. A pesar de sufrir graves problemas de salud, siguió adelante con el estudio y ahora, a punto de terminar la carrera, se encontró con un impedimento para entrar a la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.

En 2017 sufrió un aneurisma hemorrágico que le dejó graves consecuencias. Sin embargo, en 2018 empezó a estudiar enfermería y este año se anotó para seguir con medicina, pero por no tener el pase sanitario no le permiten el ingreso a la facultad. No lo puede sacar porque no tiene el esquema de vacunación completo y porque sus médicos le recomiendan no darse ninguna otra vacuna contra el covid.

A Natalia el estudio la salvó. “Después del aneurisma decidí estudiar para mantenerme activa. Leer me activaba el cerebro y era recomendable para mi recuperación”, contó la mujer.

La carrera de enfermería la empezó a estudiar un año después de que sufriera el aneurisma y sólo le faltan dos materias para recibirse. Por eso le parece injusta la decisión que tomaron las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata: solo pueden entrar los alumnos que presenten el pase sanitario.

La joven no tiene completo el esquema de vacunación contra el coronavirus por orden médica. “El año pasado sufrí un ACV isquémico transitorio después de darme la primera dosis de Astrazenaca. Con mis antecedentes, los médicos decidieron que no me siguiera vacunando. Toda la documentación la presenté a las autoridades académicas”, contó indignada.

La respuesta que recibió Natalia al mail que mandó fue que para entrar a la facultad debía presentar un PCR semanal. “Es una locura lo que me pidieron porque no puedo pagarlo. Yo no soy antivacuna, no pude completar el esquema por recomendación médica”, explicó.

Y remarcó: “Las autoridades no están teniendo en cuenta que tuve una grave enfermedad. Este año tenía pensado estudiar medicina, pero desistí porque no me dejan ingresar”.

Fuente: TN