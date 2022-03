La ANMAT prohibió la venta de siete suplementos dietarios por ser “peligrosos para la salud”

El organismo impidió el uso y distribución de 7 suplementos dietarios tras una denuncia que alertó sobre su riesgosa comercialización en un sitio web. Mirá la nota y entérate de cuales se trata.

ANMAT prohibió la venta de siete suplementos dietarios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, distribución y comercialización en todo el país de siete suplementos dietarios por considerarlos “peligrosos para la salud”.

La medida fue confirmada a través de la disposición 2105/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, luego de haber recibido una denuncia particular sobre la riesgosa comercialización de siete suplementos dietarios en una página web llamada Noopept Argentina.

Los productos que fueron prohibidos son:

Noopept – GVS -111 polvo. F-Phenibut. Purenootropics noopept cápsulas. Purenootropics noopept polvo. Noopept sublingual, pure nootropics. B-12 sublingual purenootropics. Purenootropics bacognize.

De acuerdo con la página web que los comercializaba, son “artículos naturales con acciones terapéuticas conocidos como nootrópicos”. Según decían, se trata de productos que ayudan a mejorar la concentración y la memoria, es decir, “suplementos cognitivos inteligentes”, que se pueden ingerir en polvo, gotas o cápsulas.

Entre los supuestos beneficios de estos suplementos, la página web enumera: “mejoramiento en pacientes con alzheimer; reparación de las células dañadas; mejora en la concentración y memoria; reparación luego de una lesión cerebral, ACV y daño prenatal”, entre otros supuestos efectos.

Para la Dirección de Fiscalización y Control, esos productos no pueden ser catalogados como suplementos dietarios y los consideró “peligrosos para la salud”, por lo que desaconsejó su consumo. “No existen antecedentes de registro de los productos, ni de la firma y no se ha podido constatar que hayan ingresado a través de servicios de comercio exterior”, aclararon.

Qué son los suplementos dietarios

Según la ANMAT, los suplementos dietarios son “productos especialmente formulados y destinados a suplementar la incorporación de nutrientes en la dieta de personas sanas, que presentan necesidades dietarias básicas no satisfechas o mayores a las habituales.”

La mayoría contiene algunos nutrientes como: proteínas, lípidos, aminoácidos, glúcidos o carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra dietaria y hierbas, y pueden presentarse en forma de tabletas, cápsulas, comprimidos, polvos o gotas.

Una dieta completa y equilibrada debe proveer todos los nutrientes necesarios para el mantenimiento de las funciones fisiológicas del organismo. Por lo tanto, un suplemento dietario no reemplaza la comida y sólo deberá consumirse en determinadas circunstancias: cuando no sea posible llevar a cabo esa dieta “ideal” o debido a un estado fisiológico particular que requiera un aporte extra de algún nutriente.

Al respecto, el licenciado en Nutrición Facundo Crescenzo (M.N. 6.696) explicó que uno de los usos que se les da a los suplementos dietarios es como complemento de la comida. “Se usan en personas cuya patología no les permite comer de manera habitual, ya sea por problemas digestivos, por intolerancia a ciertos alimentos, problemas de deglución por los que se atraganta o se broncoaspira, o también, en el caso de personas que atraviesan una depresión y que no quieren comer.”

Hay distintos tipos de suplemento dietarios: proteicos, multivitamínicos, quemadores o ganadores de peso, que contienen proteínas, grasas y carbohidratos. “Un suplemento proteico sirve para reemplazar la carne, por ejemplo, en personas que no pueden digerir un churrasco; a otros pacientes que les faltan vitaminas y minerales se les indica un suplemento multivitamínico, que aporta una cuota más abundante de calcio, magnesio y potasio, y en personas con mucho exceso de entrenamiento, se utilizan para agregar consumo calórico”, detalló Crescenso.

Actualmente, todos los suplementos dietarios que se comercializan tienen que estar habilitados por ANMAT. En ese aspecto, el nutricionista aclaró: “Todos los suplementos dietarios son de venta libre porque, en general, no tienen contraindicaciones, pero, si bien no hace falta una receta médica, es recomendable que un profesional asesore sobre qué tipo de suplemento es el indicado, y de acuerdo al resultado que cada uno esté buscando, dirá cuál tomar, cómo y en qué proporciones”.

Los profesionales que pueden asesorar sobre suplementos dietarios son el médico nutricionista, el licenciado en nutrición, un médico clínico -si conoce del tema-, y un profesor de educación física.

