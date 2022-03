Ucrania denunció fuga de amoníaco altamente tóxico en una planta química de Sumy

Dmytro Zhyvytskyi, jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, alertó sobre una fuga de amoniaco en una planta química tras ataque de Rusia en la invasión a Ucrania. Llamó a la población a refugiarse para evitar entrar en contacto con el producto químico.

La invasión a Ucrania por parte de Rusia transita el día número 26 desde que inició el pasado 24 de febrero. En las últimas horas, el jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, ha alertado sobre una fuga de amoníaco “altamente tóxico” en una planta química tras un ataque ruso a la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania.

Zhyvytskyi hizo un llamado a todos los residentes en un radio de cinco kilómetros de la planta química para que busquen sótanos o apartamentos en alguna planta baja donde para evitar entrar en contacto con el producto químico.

“El gas, de fuerte olor, es más ligero que el aire. Es necesario dejar el área infectada perpendicular a la dirección del viento, y si no es posible salir del área de infección, procuren refugiarse en sótanos, o plantas bajas”, ha explicado el jefe de la Administración Militar Regional.

Más tarde, el Servicio Estatal de Emergencias ha indicado en su cuenta en Telegram que “el accidente con emisiones de amoniaco en la región de Sumy ha sido controlado”. “Los empleados de la empresa han empezado su trabajo habitual para restaurar el proceso”, ha resaltado.

El motivo de la fuga ha sido que un tanque con amoníaco ha resultado dañado después de un bombardeo de artillería por parte de las tropas rusos de la planta química de Sumy, según han asegurado autoridades locales a la agencia Ukrinform.

En las últimas semanas, el ejército ruso ha acusado a Ucrania de preparar un ataque químico de falsa bandera contra la población civil, según ha informado DPA.

Entretanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha informado este domingo de que cerca de la mitad del personal que se encuentra trabajando en la central nuclear de Chernobyl ha podido “finalmente” rotar y regresar a sus hogares después de haber trabajado en el emplazamiento controlado por Rusia durante casi cuatro semanas.

Así lo ha informado la empresa nacional de energía ucraniana al OIEA, cuya dirección se había mostrado preocupada por la situación de los trabajadores de la central, que habían permanecido allí desde el comienzo de la guerra, en contra de las recomendaciones para la salud.

“La difícil situación del personal en la central nuclear de Chernóbil durante las últimas semanas ha puesto en peligro uno de los siete pilares indispensables de la seguridad nuclear y que establece que ‘el personal de explotación debe poder cumplir sus funciones de seguridad y protección y tener la capacidad de tomar decisiones sin presiones indebidas’”, ha explicado el organismo en un comunicado.

Las fuerzas rusas tomaron el control de la central nuclear de Chernóbil el pasado 24 de febrero, pero su personal ucraniano ha seguido gestionando las operaciones cotidianas en el emplazamiento, donde se encuentran las instalaciones de gestión de residuos radiactivos, sin ningún tipo de rotación.

Tal vez te interese leer: Invasión a Ucrania: denuncias cruzadas y ultimátum ruso por la ciudad de Mariupol

Invasión a Ucrania | Rusia bombardeó una escuela que era utilizada como refugio por más de 400 ucranianos

El ayuntamiento de Mariupol denunció que Rusia bombardeó una escuela de arte que servía de refugio para cientos de ciudadanos ucranianos. Hasta el momento no dieron a conocer datos sobre heridos o muertos.

Autoridades de Mariupol, una de las ciudades más atacadas desde que inició la invasión a Ucrania, informaron que las fuerzas rusas bombardearon una escuela de arte que servía de refugio a 400 personas, entre ellos mujeres, ancianos y niños.

En un comunicado publicado en Telegram se asegura que todavía hay gente entre los escombros y no se dan datos sobre el número de muertos y heridos. “Se sabe que el edificio ha sido destruido”, indicaron.

El ataque tuvo lugar el sábado contra la Escuela de Arte G12 situada en el distrito de la Margen Izquierda de la ciudad, de acuerdo con las autoridades.

El comunicado acusa a los rusos de cometer crímenes de guerra como ya lo había hecho el presidente Volodomir Zelensky en su alocución nocturna. “El sitio de Mariupol pasará a la historia por la responsabilidad rusa en crímenes de guerra”, dijo el mandatario.

El miércoles, las fuerzas rusas también bombardearon un teatro en Mariupol donde se refugiaban civiles. Los ataques a Mariupol, un puerto estratégico en el Mar de Azov, se han endurecido.

“Están muriendo niños, ancianos. La ciudad está destruida y ha sido borrada de la faz de la tierra”, dijo el oficial de policía de Mariupol Michail Vershnin desde una calle llena de escombros en un vídeo dirigido a los líderes occidentales que fue autentificado por The Associated Press.

La caída de Mariupol, escenario de algunos de los peores sufrimientos de la guerra, supondría un importante avance en el campo de batalla para los rusos, cuyo avance está en gran medida estancado fuera de otras ciudades importantes, tras más de tres semanas de la mayor invasión terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El Gobierno ucraniano ha admitido que actualmente no tiene posibilidad de enviar refuerzos militares. Olexij Arestowytsch, asesor del presidente Volodomir Zelensky, dijo que las fuerzas más cercanas están a más de 100 kilómetros de distancia o ya involucradas en luchas con el enemigo. “Actualmente no hay una solución militar para Mariupol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares”, dijo.

Según las autoridades 4.128 personas han logrado huir de la ciudad sitiada a través de corredores.

El ayuntamiento también ha asegurado que miles de personas han sido deportadas por los agresores a Rusia.

Mariúpol, ciudad de medio millón de habitantes, es una de las más castigadas de ese conflicto y casi el 70% de las casas de la ciudad han resultado dañadas por los bombardeos, según las autoridades municipales.

Fuente: Infobae