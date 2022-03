Comandante Andresito | Este sábado se realizará un remate ganadero a beneficio de los productores

Víctor Chamula, presidente de la Asociación Ganadera de Comandante Andresito, se refirió al remate ganadero que se realizará en la localidad el próximo sábado, evento que se llevará a cabo a beneficio de los productores dada la compleja situación que atraviesan.

Víctor Chamula – Radio Libertad

“El remate se realizará por la gran necesidad de parte de los productores para bajar la carga que tienen en los campos y para poder comprar alimentos como alfalfa o maíz. Esto es lo más urgente para sacar a la venta la hacienda”, expresó Chamula.

Cabe señalar que este tipo de remate ganadero sirve para establecer precios y que de esta manera no se pague un precio por debajo del precio real, explicó. En la actualidad, el productor que compra hoy la hacienda tiene que comprar alimentos para mantener a los terneros, lo cual repercute directamente en las compras.

“Hay contacto directo con los compradores de distintos lugares e inclusive de diferentes provincias. También se vio reflejado el precio por la participación de compradores de Montecarlo en el último remate. Ellos entendieron la situación y no se aprovecharon para castigar a los productores pagando un precio debajo de lo normal”, comentó Chamula.

No obstante, manifestó que debido a las últimas lluvias registradas en Comandante Andresito, los pastizales y el agua se lograron recuperar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los campos están sobrecargados por las contantes sequías.

Acerca de la producción de alimentos, aseguró que no hay recuperación dado que se acerca el invierno y no se puede sembrar maíz o sorgos. “Los alimentos suplementarios se compran de otras provincias. Se trae alfalfa, maíz, sorgos y rollos para la nutrición de los animales (…) los animales deben tomar abundante agua y de buena calidad para que no se perjudique su salud”, explicó.

Con respecto al remate, el Ministerio del Agro se comprometió a pagar los gastos de comisiones a las rematadoras que significa el 5% del valor total del remate. Y además hizo la contribución de un equipo de maíz para el fondo rotatorio que se vende a productores que, a su vez, sirve para seguir comprando e ir rotando sucesivamente.

“Igualmente, cuando el colono descarga el maíz debe pagarlo y el efectivo debe salir de algún lado. No es un subsidio, además de que para el maíz hoy se debe depositar primero el dinero para que envíen la carga”, aseguró Chamula.

Lucha contra los delitos rurales

Por otro lado, destacó el trabajo policial de la provincia con relación a los delitos rurales y también sostuvo que se realiza un trabajo en conjunto con los productores. “Si bien se los detiene y quedan a disposición de los juzgados, a partir de esto, los productores ya no entran en juego, pero requieren que alguien se haga cargo. Es preocupante porque muchos son liberados a los pocos días”, expresó.

Finalmente, afirmó que los delincuentes rurales son personas muy conocidas en la zona y se organizan a través de una mafia que comercializa con los productos. “Siempre son las mismas personas, pero cambian el modo en que realizan sus operativos, distribuyen en negocios, en barrios o de casa en casa”, concluyó Chamula.

