María José Staffolani, la cineasta misionera que triunfa en Norteamérica y actualmente trabaja junto a Disney

Maria José Staffolani es directora de cine y televisión de ficción, misionera y oriunda de Eldorado. Actualmente vive en México y allí trabaja junto a Disney en un nuevo proyecto audiovisual inclusivo. Con sus primeros films supo recorrer el mundo y ser reconocida. Conocé acá esta historia de profesionalismo, valentía y perseverancia.

Desde Eldorado, Misiones, pasando por Buenos Aires y de ahí a todo el mundo debido al éxito de sus películas y también a su valentía de apostar por lo que más le gustaba. La directora de cine María José Staffolani triunfa hoy en Norteamérica. Actualmente trabaja junto a Disney Company en un nuevo proyecto inclusivo para personas con discapacidad.

Luego de terminar sus estudios secundarios, comenzó a estudiar cine en la capital argentina debido a la poca oferta académica que había en ese momento en Misiones. A partir de ahí comenzó a trabajar en el mundo del cine y actualmente vive en México.

Ya hace 12 años que incursiona en el mundo del cine, concretó tres películas y la primera a la muy corta edad de los 24 años. Su film estrella, “Román” estrenado en 2018 en los 5 continentes, cuenta la historia de un agente inmobiliario de cincuenta años, casado y con una vida apocada, comienza, casi sin darse cuenta, a sentirse atraído por otro hombre, veinte años más joven que él.

La película fue reconocida en el “Best of Festival” y presentada en más de 180 escenarios. Una de las muestras del profesionalismo y la calidad cinematográfica de las películas de Majo se refleja en Román.

La película se filmó con un presupuesto total de $600 dólares mientras que otros films con las que competía tenía un presupuesto millonario. “Román me abrió las puertas del mundo” expresó Majo.

Previo a este gran paso, la cineasta contó en diálogo con Misiones Online TV que en un momento de su carrera llegó a mantener cuatro o cinco trabajos al mismo tiempo para poder sustentar los gastos de sus films.

Asimismo, emprendió un negocio de chipas de almidón, en Buenos Aires, con el cual pudo generar ingresos para viajar a sus estrenos.

“Tenía una pyme, vendía chipas de almidón y era uno de mis 5 trabajos en simultáneo, la gente no lo podía creer porque presentaba películas en Londres o España, películas en los 5 continentes y nadie sabía que cuando me invitaban a esos lugares no sabían que me pagaba la mitad del pasaje vendiendo chipas” contó Majo.

Teniendo en cuenta todo el camino recorrido y el éxito logrado, María José reflexionó al respecto y contó que sintió estando en Europa estrenando su film: “Es muy emocionante y me toca una fibra muy íntima, porque lo primero que se viene a la cabeza es estar arriba de un camión con mis primos y mi hermano, junto a mi tio, que tenia una empresa de sonido y el me prestaba el micrófono y cámara, y de ahí salía en una sección llamada “Chicos en acción” en Canal 4, cuando las películas se pasaban en los cinco continentes, yo pensaba en eso.

Nuevo proyecto junto a Disney Company

Actualmente en la Ciudad de México, Majo Staffolani trabaja en la Productora BTF, la cual es cliente de la multinacional Disney.

Teniendo como bandera la inclusión, en todos los ámbitos de la vida, la misionera hoy en día y luego de “Román”, trabaja en la producción de un nuevo proyecto inclusivo y destinado a incluir a personas con discapacidad.

“Lo de Disney no lo puedo contar por una cuestión de confidencialidad, pero si puedo decir que es un Disney nuevo y maravilloso, que se anima a hablar de personas con discapacidad, hicimos muchos cursos para poder hablar correctamente, no se dice discapacitados, minusválido o personas con capacidades diferentes, se dice personas con discapacidad, adelante la persona después de la discapacidad” explicó la cineasta.

La misionera es parte de uno de los proyectos más grandes de Disney que cuenta con una idea de reforma en sus contenidos para lograr mayor inclusión.

“Me emociona muchísimo como eldoradense, misionera y argentina estar acá y contar una historia de inclusión, trabajando con personas con discapacidad, con niñas y niños, con un Disney completamente diferente, donde ya no es el Disney donde los sueños se hacen realidad” agregó Majo.

Alejados de la idea de un contenido utópico donde no se proclamen las ideas de un “mundo de hadas” sino con la firme idea de abarcar a todas y todos. “A mi lo que más me importa, siendo honesta y lo ratifico en este proyecto de Disney, yo trabajo por la inclusión, me importa que nos vean de una vez por todas a todos iguales, mi verdadera meta es la inclusión”.

Ante su larga trayectoria, María José Staffolani, remarcó en todo momento la perseverancia en su carrera para lograr sus sueños. Por otro lado dejó en claro, el orgullo que siente de ser misionera y eldoradense, junto al valor agregado de estar hoy en las grandes ligas del cine representando a la tierra colorada que la vio crecer.