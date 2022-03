Gideon Saar, viceprimer ministro de Israel: “Hezbollah sigue en la triple frontera y puede actuar en el futuro”

El funcionario también es titular de la cartera de Justicia y llegó a Buenos Aires para participar de los actos en homenaje a las víctimas del atentado a la embajada israelí, que aún continúa impune treinta años más tarde y advirtió sobre el presente del grupo Hezbollah.

Halcón en la lógica política de Israel, y abogado de profesión con padre nacido en Argentina, Gideon Saar se reunió con Alberto Fernández, Sergio Massa y Patricia Bullrich para transmitir un mensaje claro y directo: Irán es el enemigo de Israel, Hezbollah -su brazo terrorista- opera con facilidad en América Latina, y Tel Aviv jamás abandonará sus reclamos de justicia por las víctimas de los ataques contra la embajada israelí y la AMIA.

Durante la ceremonia oficial para recordar los 30 años del atentado y rendir tributo a las víctimas ejecutadas por los terroristas, el viceprimer ministro ni siquiera parpadeó cuando terminó de escuchar el discurso de Martín Soria, enviado al acto por Alberto Fernández para representar al gobierno argentino.

El titular de la cartera de Justicia, en el mismo lugar que treinta años atrás estallaba la embajada de Israel, obvió la participación de Irán y Hezbollah en la operación terrorista .

Saar se movió con extrema diplomacia discursiva para evitar una controversia directa con la Casa Rosada. Contestó como un canciller , cuando se le preguntó por el discurso de Soria y su particular mirada sobre las evidencias que están en la causa abierta por el atentado a la embajada.

“Es claro que Irán estuvo detrás del ataque y que los perpetradores pertenecieron a Hezbollah, pero de acuerdo a un plan y deseo iraní. Yo no creo que este hecho esté en disputa. He recibido muy claros mensajes sobre esto y esto no está en disputa entre ambos países”, replicó el funcionario del gobierno israelí.

Saar recibió a Infobae en un hotel cercano a la Recoleta que estaba defendido como una fortaleza, enterró la diplomacia discursiva cuando hizo referencia a las pretensiones nucleares de Irán, reconoció la decisión argentina de incluir a Hezbollah en la lista de grupos terroristas y sólo se permitió una sonrisa cálida cuando recordó a su madre que en Israel enseña sobre la Biblia.

A continuación, el reportaje exclusivo al viceprimer ministro de Israel:

— ¿Cómo se enteró del ataque terrorista a la Embajada de Israel?

– Yo era muy joven en esa época, y era estudiante de derecho en la Universidad. Recuerdo ese día con mucha claridad porque Argentina tiene una connotación emocional muy importante para mi, dado que mi padre nació y creció en la Argentina, y tenemos familia acá. El ataque a la embajada, como el atentado a la AMIA, es muy recordado por los israelíes.

— ¿En algún momento asumió, comprendió, que va a ser muy difícil encontrar a los responsables del ataque terrorista a la Embajada de Israel, o cree que aún hay alguna chance por más que ya han sucedido 30 años?

— Nosotros sabemos que la justicia es posible, a pesar del largo tiempo transcurrido. En referencia al ataque a la Embajada de Israel, como en el caso de la AMIA, creo que hay personas que pertenecen al régimen iraní , que están conectadas con estos actos terroristas, y aún espero que sean llevadas a la justicia.

— ¿Hay alguna razón geopolítica que permita explicar la sucesión de los ataques terroristas en la Argentina?

– Irán es un Estado terrorista. Es un Estado que promueve la radicalización, que promueve el terror, y no le importa adónde y cuándo hacerlo. Irán está en Sudamérica y cometió un crimen en 1992 (contra la Embajada de Israel), y se sintió confiado en cometer otro crimen, y lo volvió a cometer dos años más tarde con la AMIA. El Estado iraní no ha cambiado para nada, tiene siempre en la mira objetivos israelíes y judíos alrededor del mundo, pero es claro que esto también fue un ataque a la Argentina, no sólo fue sólo un ataque a Israel. Hubo ciudadanos argentinos que murieron en ambos ataques.

— ¿Una de las razones por las cuales se repitieron los ataques tiene que ver con que la Argentina no investigó a fondo y no encontró a los responsables?

— Por supuesto, esa puede ser una razón lógica.

— ¿Y usted cree que en algún momento la justicia argentina, sin importar el gobierno, va a poder encontrar a los responsables?

— Nosotros nunca abandonamos nuestra demanda, es muy clara.

— ¿Le sorprendió que en el acto recordando los 30 años de ataque terrorista, el ministro de Justicia no hiciera referencia a Irán y Hezbollah como principales responsables del ataque terrorista a la Embajada?

— Creo que esto no es algo que esté en disputa entre Argentina e Israel . Y cuando hablamos con representantes oficiales del país, de este gobierno, del anterior, uno no escucha que esto sea una controversia. Es claro que Irán estuvo detrás del ataque y que los perpetradores pertenecieron a Hezbollah, pero de acuerdo a un plan y deseo iraní. Yo no creo que este hecho esté en disputa. He recibido muy claros mensajes sobre esto y esto no está en disputa entre ambos países.

—¿Usted no cree, entonces, que haya una línea entre la no mención de Irán y Hezbollah que hizo el ministro de Justicia y la permanencia del embajador argentino en Nicaragua cuando apareció uno de los implicados iraníes en el ataque a la AMIA durante la asunción de Daniel Ortega?

— Voy a decir muy claramente lo que creo . Creo que el hecho de que no se haya hecho justicia en 30 años por todos los diferentes gobiernos elegidos en estos años, a pesar de que este vicepresidente criminal iraní haya participado de la inauguración del presidente Ortega, es una muy buena razón para abandonar este evento. Yo no participaría en una asunción con este criminal.

— ¿Usted cree que habrá alguna evidencia, algún documento, alguna prueba en manos del Estado de Israel que podría ayudar a que la justicia argentina encuentre a los responsables del ataque terrorista a la Embajada y a la AMIA?

— Nosotros queremos ayudar y daríamos nuestra ayuda a las autoridades más que felices.

— ¿Usted cree que la guerra de Rusia contra Ucrania puede afectar la actual situación en Medio Oriente?

— La guerra tendrá consecuencias dramáticas en todas las áreas del campo internacional. Pero lo primero que debemos intentar es parar esta guerra, porque la escalada de esta guerra no es buena para nadie. Hoy además estamos preocupados por el acuerdo que puede ser firmado en unos días entre las naciones más poderosas sobre Irán. Este acuerdo sería un grave error, un acuerdo débil y peligroso que sería sobre un corto período de tiempo, pero que inmediatamente le daría a Irán lo que quiere, el alivio de las sanciones a la economía iraní. Y esto, muy rápidamente, traería grandes cantidades de dinero a las manos de organizaciones terroristas y extremistas, como Hezbollah entre otras . Así que, si bien estamos mirando como una tragedia los eventos que ocurren en Europa y esperamos poder enviar ayuda humanitaria para ayudar a las partes a terminar esta guerra, estamos también muy preocupados con este acuerdo con Irán.

Gideon Saar, viceprimer ministro de Israel, durante la entrevista exclusiva con Infobae

—¿Usted cree que la decisión del Presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, de recuperar el acuerdo nuclear que había hecho Barack Obama con Irán puede impactar en las operaciones de Hezbollah en Sudamérica?

— Sin dudas. Primero que nada, este acuerdo que vemos ahora será mucho peor que el acordado por el presidente Obama en 2015, porque no empuja a un cierre final, así que este acuerdo durará por dos años y medio y luego Irán no tendrá ningún tipo de límite en cuanto a los proyectos nucleares. Irán quiere tener armas nucleares para tener un paraguas y con este pueden sentirse más libres para hacer cosas en el área, en Sudamérica, en todas partes. Las armas nucleares en las manos de regímenes totalitarios y asesinos es un grave peligro para la comunidad internacional, no sólo para Medio Oriente. Y causaría, sin dudas, una escalada en todo Medio Oriente.

— ¿Argentina tiene la suficiente capacidad de inteligencia para prevenir un nuevo ataque de Hezbollah, a partir del fortalecimiento de Irán por su acuerdo con Estados Unidos?

— No estoy en una posición para asesorar sobre la Argentina en ese escenario. Pero lo que le quiero decir al pueblo argentino es: Hezbollah sigue en Sudamérica, en Venezuela, en Nicaragua, en la triple frontera. Y uno debe entender que un país asesino, como lo es Irán, y organizaciones asesinas, como Hezbollah, pueden actuar en el futuro. No es algo que pertenece al pasado.

Por Román Lejtman para Infobae