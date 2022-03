Con el apoyo necesario, pueden “lograr lo que se propongan”, aseguró la presidente de la Asociación Síndrome de Down de Actividades Inclusivas

La presidente de la Asociación Síndrome de Down de Actividades Inclusivas (ASDAI), Rosi Billerbeck, conversó con MisionesOnlineTV acerca de las actividades realizadas el pasado fin de semana en conmemoración al Día Internacional del Síndrome de Down. Resaltó lograron su objetivo, concientizar a la población.

La presidente de ASDAI se mostró contento por conseguir el objetivo que se propusieron con las actividades realizadas el fin de semana en conmemoración al día Mundial del Síndrome de Down.

“Pudimos lograr el objetivo que es el de sensibilizar, concientizar a la comunidad, a la población, de que las personas con Síndrome de Down tienen las mismas posibilidades que todos”, expresó.

“Con los apoyos pertinentes y el confiar en ellos, todo es posible”, comentó. Según Billerbeck, del evento participaron un número importante de personas.

“Hace 30 años atrás, las personas con Síndrome de Down no tenían las mismas posibilidades que tienen hoy”, indicó. Sin embargo, gracias a los avances médicos, a la estimulación temprana y a los apoyos que tienen hoy las personas con Síndrome de Down, hoy pueden “lograr lo que se proponen”.

“Hoy una persona con Síndrome de Down puede con una excelente calidad de vida llegar a los 60 o 65 años de edad. Ellos demandan espacios que antes no existían” en todos los ámbitos de la vida, explicó Billerbeck.

“Ellos pueden incluirse en la escolaridad normal o regular. Por supuesto, con los apoyos pertinentes”, agregó.

Tal vez te interese leer: Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada para destacar la importancia de la inclusión

La escolaridad para los chicos con Síndrome de Down

Respecto al ámbito escolar, la presidente de ASDAI comentó que “hay mucha inclusión a nivel educativo”.

Manifestó que los obstáculos para que estas personas accedan a la educación “no debería pasar, no deberían seguir sucediendo esas cosas. Primero porque hay una Ley que lo ampara. Porque están los apoyos de profesionales que acompañan a los chicos que concurren a las escuelas regulares”.

“Cada institución tiene que estar bien informada acerca de la inclusión” y de la “inscripción en su establecimiento de personas con discapacidad”, sostuvo.

Según explicó, actualmente las escuelas e instituciones de educación especial trabajan en conjunto con las escuelas regulares para que las personas con Síndrome de Down puedan acceder a la educación. “Hay una planificación en cuanto a ese tema”, indicó.

Afirmó que con los apoyos necesarios pueden concurrir a los establecimientos educativos regulares. Respecto a si todos necesitan apoyo de profesionales, comentó que “hay chicos que están muy bien estimulados, no todos, algunos si los necesitan”, porque “el Síndrome de Down es uno solo, pero las características de cada niño, de su individualidad, hace que a veces requieran de apoyos. Algunos sí, otros no”.

“La demanda de cada uno es particular, según sus particularidades y sus capacidades”, indicó.

El rol de las familias en esto es esencial, ya que estimularlos de forma temprana ayuda al momento de su desenvolvimiento en las instituciones educativas, porque “la familia es la base”.

“La estimulación temprana es fundamental”, agregó. Eso logrará también que las personas puedan transitar su vida con una calidad mejor

Indicó que actualmente hay chicos que están terminando el nivel secundario con los apoyos necesarios y se empiezan a preparar para empezar a cursar en el nivel terciario y/o universitario.

Afirmó que “están llegando a ocupar esos niveles educativos” y eso implica que se deban adaptar las curriculas actuales.

Estadísticamente cada 100.000 nacimientos, dos personas nacen con Síndrome de Down en nuestro país, según manifestó la presidente de ASDAI.