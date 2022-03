El DJ Mariano Mellino antes de su presentación en Posadas: “La música siempre termina ganando”

El DJ Mariano Mellino es uno de los productores musicales más sobresalientes de la escena electrónica del país. Este sábado se estará presentado por segunda vez en Posadas en UMMA.

Siempre es bueno volver a las bases. Es por eso que desde este sábado y con una agenda abultada de presentaciones, la productora 2MGroup pone en marcha uno de los ciclos con los cuales desde hace más de una década viene consolidando la crew electrónica en el NEA: la “BPM”. Para este primer encuentro, este sábado desde las 23:00 horas en UMMA (Maipú 2260) se presentan los Djs: Diego Welter y desde Buenos Aires, llega Mariano Mellino.

Esta es la segunda vez que Mellino visita la ciudad capital, su primera vez fue hace unos años atrás en las famosas fiestas que se realizaban en las cabañas del complejo La aventura. Desde aquella presentación por el año 2019, el joven productor y Djs, quien actualmente pertenece al catálogo de artistas del sello Sudbeat Music (en el cual se encuentra Hernán Cattáneo); pandemia de por medio, supo surfear el encierro y mediante su labor de productor, más el empuje de las plataformas digitales con el formato por streaming como punta de lanza, Mariano se fue armando de adeptos dentro del progressive, hasta convertirse en uno de los pilares de este género a nivel nacional.

Con justa razón, su nombre se puede encontrar dentro del circuito de los festivales más importantes de la escena a nivel país. Sin ir más lejos, la organización del Cosquin rock, decidió sumar propuestas electrónicas dentro de sus line up, en la cual Mellino estuvo presente. Antes de su visita a Posadas, Mariano, habló en exclusiva con misionesonline.

Después del parate de pandemia, ¿te imaginas cómo será el reencuentro con el público de nuestra provincia?

Estoy muy contento de poder volver. La primera vez que toque fue hace tres años. El año pasado estuve en la provincia, pero en Puerto Iguazú en un formato más íntimo. Tengo muy presente la energía que recibí aquella vez que me toco ser parte de la BPM. Cada presentación me representa un desafío y una ilusión. La música que toco es un fiel reflejo de como soy como persona, trato de tomármelo de forma natural. Ojala que todo esto se refleje en esta fecha. Que los que vayan compartan conmigo esta experiencia.

En base a tu experiencia constante de viajar por el interior del país, ¿cómo interpretas a la escena de música electrónica?

Tengo la posibilidad de estar en contacto con lo que está sucediendo en el interior del país, y sin dudas hay un cambio notorio. Lo que antes podríamos llamar una escena emergente hoy ya son plazas consolidadas dentro del circuito. Si tenemos que dar un ejemplo, Posadas, es una de ellas. Esto no tiene que ver solamente por la presentación de los referentes actuales de la escena, esta consolidación se basa, en que cada vez, hay más colegas produciendo música.

Con la flexibilidad de la pandemia, ¿cómo estás viviendo este rencuentro con el público?

Antes de la pandemia ya teníamos un panorama favorable dentro de la escena. Creo que es algo que se veía venir. Si hay algo bueno que tuvo el encierro, es que muchos colegas se enfocaron en producir. Cuando empezamos a salir de vuelta, me sorprendió la cantidad de productoras que se volcaron a trabajar tanto en ciclos de música como en la generación de sellos discográficos.

¿Qué sentís cuando ya te empiezan a nombrar como un referente dentro del progressive house?

Por suerte en este país tenemos un gran caudal de productores y Djs muy talentosos. Esto hace que uno tenga siempre exigencias para mantener la vara alta. En lo personal, yo estoy orgulloso de poder compartir dentro de mi set mucha de esa música que se produce en Argentina. Hay que comprender que todos somos parte de la misma escena; estaría buenísimo que lo que me pasó a mi le pase a los que están dentro del circuito emergente.

En realidad esta idea de ser “referente”, no lo tomo como presión; lo que hago arriba del escenario, también es una forma de trasmitir mi forma de vida. Creo que eso de la referencia viene a como soy como persona, me gusta mucho compartir con los promotores musicales cuando me invitan a una fecha, trato de compartir un almuerzo con ellos, charlo, comparto música.

Algún consejo para los que están iniciando.

Sean auténticos, confíen en su trabajo, siempre es bueno tener referentes, pero no se sientan mal si todavía no logran el nivel o el sonido de quienes admiran. Sean fieles a su estilo, tengan paciencia y vayan siempre para adelante, no hay que olvidarse que estamos en esto por la música, a la larga la música siempre gana.

Para agendar: BPM

Sábado 19/03

UMMA (Maipú 2260)

Horario: 23:00

DJ: Diego Welter

DJ: Mariano Mellino