Pilotos piden la renuncia de Oscar Mieres, presidente de la FeMAD: “Esto realmente me sorprende, no tengo conflictos con nadie”

Desde la Asociación Misionera de Pilotos y Propietarios de Automóviles de Competición (Ammpac) piden la renuncia de Oscar Mieres quien actualmente tiene su cargo como presidente de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

Debido a que los pilotos piden la renuncia de Oscar Mieres, el titular de la FeMAD se defendió y señaló que “esto suele pasar en muchos ámbitos y en este caso realmente me sorprende ya que en el 2021 cerramos un campeonato histórico con 87 autos en Oberá, 107 kartings en Posadas y este año comenzamos con una reunión en la que nos pusimos de acuerdo para iniciar con los eventos”.

En ese sentido, explicó que el reglamento establece que la FeMAD puede publicar un determinado calendario sin consultar. “Nosotros nunca hicimos eso justamente para tener la opinión de todas las partes involucradas (clubes, AMMPAC y FeMAD). Aproximadamente, el 8 de febrero hicimos una reunión. Previo a ello, todos sabían cuál sería la idea para comenzar con el campeonato”.

“Hay mucha gente que trabaja de esto y es por ello que no podemos tener parada la actividad durante seis meses. La FeMAD lo que hace es ir a fiscalizar y eso no es un problema para nosotros. Los clubes también quieren moverse y por ende, nos pusimos de acuerdo y publicamos el calendario. Después de dicha publicación, empezaron los inconvenientes como por ejemplo, pilotos que no estaban de acuerdo. Para ello, tienen a la AMMPAC que les representan y dicha entidad estuvo presente en la organización”, expuso.

Asimismo, agregó: “De parte de la federación, esto lo dejamos a un costado y continuamos con el duro trabajo para iniciar las actividades automovilísticas. Personalmente, no tengo problema con nadie”. En ese aspecto, señaló: “Yo dependo de mi comisión, la gente que me eligió, ya que ellos deciden mi futuro, no yo. Soy una persona y hay una institución de por medio y un estatuto que rige cuáles serán los pasos a seguir. Por tal motivo, esto lo decidirá el comité ejecutivo”.

“Nosotros fiscalizamos y los clubes deciden si se modifican las fechas. Eso debemos entender esto ya que tienen luego el derecho a reclamar acerca de los gastos. Conflictos no tenemos con nadie y seguiremos con el trabajo del diálogo en todas las reuniones”, finalizó Oscar Mieres, actual presidente de la FeMAD.

