Misiones | Crónica de una muerte anunciada: los detalles de la histórica condena a prisión perpetua del femicida de Evelyn Rojas

Una condena que sin dudas marcará un antes y un después en Misiones, por ser el primer juicio en la provincia donde un hombre fue condenado a prisión perpetua por el crimen de una mujer transexual. Relación de pareja preexistente, odio a la identidad de género y femicidio, las tres agravantes por las que Ramón Da Silva tendrá una larga estadía tras las rejas.

Evelyn Rojas fue salvajemente asesinada el pasado 27 de octubre del 2016. Su cuerpo fue hallado dentro de una fosa en una estación de servicio abandonada (ex “El Refugio”) ubicada en la intersección de las avenidas Uruguay y Bouchardo de la capital provincial.

El juicio por el crimen de Evelyn Rojas no tiene precedentes en la provincia y es el segundo en el país donde el acusado es condenado con la agravante de odio a la identidad de género. Su antecedente se dio en 2018 en el caso Diana Sacayan, en Buenos Aires.

“Ramoncito”, “Junior” o “Polaquito”, como era conocido Da Silva, fue condenado a la pena de prisión perpetua, lo cual equivale a un total de 35 años sin ningún tipo de beneficios a su favor.

El fiscal Martín Rua, en acuerdo con la abogada querellante, Florencia González, solicitaron la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio cuádruplemente agravado. Además de las agravantes por relación de pareja preexistente, odio y femicidio, ambos coincidían en que el imputado debería ser juzgado a su vez por alevosía.

Para la condena, los miembros del Tribunal Penal Uno, se basaron en los incisos 1, 4 y 11 del artículo 80 del código penal, descartando así el inciso 2 que hace referencia a la alevosía, teniendo en cuenta el estado de indefensión de la víctima debido a que Evelyn contaba con 4,4 gramos por litros de alcohol en sangre, lo que se asemejaría a un coma alcohólico.

El condenado y la víctima, tenían una relación que fue asentada por varios de los testigos que comparecieron a lo largo del juicio, recordando además que ambos convivían en el domicilio de la madre de Evelyn o en la estación abandonada ex “El Refugio”.

No quedó dudas de que Da Silva odiaba el género de Evelyn y que además agredía verbal y físicamente a varias mujeres trans que trabajaban sobre la avenida Uruguay. Recordando los testimonios de Celeste, Norma Pedrozo y Jeylin, hermana de la víctima.

Por último, se aplicó la agravante que reza en el inciso 11 del artículo 80 del código penal, femicidio. Evelyn Rojas se autopercibía mujer desde muy temprana edad según testimonio de su madre Patricia Villalba y sus hermanas, Belén y Jeylin. También dio conciencia de ello Darío Da Silva, padrastro de la víctima.

Junta médica psiquiatra

El abogado defensor, Mario Ramírez, solicitó al Tribunal una junta médica psiquiatra para su defendido. El pedido fue denegado en dos oportunidades pero finalmente dieron lugar el pasado lunes.

En el estudio realizado por profesionales de la salud mental, se evidenció que el hombre tiene grado de suficiencia para comprender la culpabilidad de sus actos y que no presenta indicadores que confirmen que cursa una enfermedad psicológica.

El imputado presenta un estilo de personalidad psicopático, lo cual puede generar un riesgo para su persona o la de terceros, que se agrava con el consumo de sustancias. Tiene poco control de sus impulsos pero una tendencia a la mentira y manipulación de su discurso.

Da Silva no presenta remordimiento y culpabilidad sobre sus actos, no tiene alucinaciones, mantiene la coherencia y un alto grado de egocentrismo. Tiene una conducta sexual promiscua y es una persona lúcida.

Crónica de una muerte anunciada

En una maratónica sexta jornada, que comenzó a las 8.30 horas y concluyó minutos después del mediodía, luego de la lectura por secretaría del resultado del diagnostico de la junta médica psiquiatra, las partes expusieron sus alegatos finales.

La primera en tomar la palabra fue la abogada querellante Florencia González, quien fue contundente a lo largo del debate y afirmó que la responsabilidad del asesinato de Evelyn Rojas recae puramente sobre Ramón Da Silva.

“Hemos comprobado que el 27 de octubre a las 1 de la mañana aproximadamente en la estación de servicio abandonada, Da Silva ingresó con Evelyn y aprovechándose de su estado de ebriedad, la golpeó, le fracturó el cráneo con odio y la tiró en una fosa como si fuera algo descartable”.

Hizo hincapié a que Evelyn fue asesinada con alevosía, debido a que no pudo defenderse porque contaba con 4,4 gramos por litros de alcohol en sangre, lo cual tiene comparación con un estado de coma, según los primeros peritajes.

González aclaró que el crimen fue motivado por el odio a la identidad de género de la víctima, debido a que el cuerpo de Evelyn fue hallado sin vida con sus partes íntimas al descubierto y con el pelo mal cortado. “No hay duda que estamos ante un crimen de odio, con alevosía por una relación de pareja preexistente”.

Destacó que desde que apareció Junior en la vida de Evelyn, la joven fue víctima de todo tipo de violencia, tanto física, como psicológica y económica. El hombre la alejaba de sus seres queridos y hacía que se naturalice la violencia diaria. “Hablamos de violencia económica porque se encargó de menoscabar los pocos recursos económicos de Evelyn, se quedaba con toda la plata del trabajo de ella y le vendió todas sus pertenencias”.

En cuanto a la noche del crimen, primeramente recordó que Junior vivía en la estación de servicio abandonada y que en aquella oportunidad, 27 de octubre de 2016, lo vieron junto con Evelyn en inmediaciones al lugar donde horas después iba a ser hallada sin vida. “Había rastros de ADN de Evelyn y de Ramón con un 99 % de coincidencia”.

Concluyó su alegato haciendo una diferencia entre transfemicidio y femicidio, explicando que en el primer caso se trataría de un crimen de odio hacia la comunidad trans y solicitó que por primera vez se aplique el agravante de femicidio hacía una mujer trans.

“Sólo existe una condena por travesticidio en el país, tenemos la posibilidad de escribir una nueva historia y que se ponga sobre la mesa el análisis de un crimen de odio hacía la comunidad trans”, cerró.

“Ojos de mapache”

El segundo en tomar la palabra fue el representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Rau, quien se basó en las mismas pruebas y testigos que González para dar su alegato final. “Da Silva ingresó al predio acompañado por su pareja Evelyn y tras una discusión empezó a agredirla con una violencia inusitada”.

Los peritos que trabajaron en el lugar y los encargados de llevar a cabo la correspondiente autopsia al cuerpo de la víctima dejaron plasmado que contaba con un traumatismo de cráneo, ojos de mapache en la cara y escoriaciones por todo el cuerpo.

Destacó que Evelyn tenía 4,4 gramos por litros de alcohol en sangre, lo cual genera una depresión de la mayoría de las funciones del sistema nervioso central, lo cual evidenciaba que se encontraba indefensa al momento del hecho. “Puto, travesti, trolo, chupa pija”, eran algunos de los constantes insultos que recibía por parte del acusado.

En las circunstancias de tiempo y lugar, cobra importancia el testimonio de Ignacia Galeano, quien era amiga de Evelyn y la veía frecuentemente. La mujer declaró que Evelyn anteriormente tenía una relación con Enrique Recalde y que cuando se conoce con Junior, generó un cambio en su personalidad. “Dejó de ser coqueta, anteriormente tenía amistades, logró alejarla de su círculo íntimo, dejándola en soledad”.

Trajo a colación el testimonio de Galeano, quien aseguró que el día del hecho Evelyn estaba sola sobre la avenida Uruguay y calle Alemania, con un estado de ebriedad que le impedía pararse. “Evelyn se queda dormida e Ignacia le tira la cajita de vino para que no siga tomando. Llegó el imputado, forcejeó con Evelyn y Junior fue a comprar más vino”. De allí, quedó evidenciado que se fueron juntos a la estación abandonada.

Fueron contundentes los resultados de ADN en la escena del crimen, se analizó las manchas de sangre en las paredes y en el piso, ambas dieron un porcentaje de 99% de efectividad que era de Evelyn, como así también se hallaron muestras del imputado, descartando así la participación de terceros.

En su declaración, la madre de la víctima describe a Evelyn como la “princesa de la casa”, destacando que a los 12 años de edad ya se autopercibía como una niña, lo que derivó en incontables situaciones de bullying y la obligó a dejar los estudios.

“Esa discriminación la lleva a la prostitución. Anteriormente tenía una relación con Quique (Recalde) hasta que él cayó preso. A partir de qué se conoció con el imputado se dedicó a la bebida, dejó de ser coqueta, no tenía amistades y fue sometida a golpes que le dejaban marcas en todo el cuerpo”.

Se dejó plasmado que cuando Da Silva vivía en la vivienda de la madre de Evelyn, la joven sufría violencia física y psicológica constantes. “Le decía puto, sucio, no servís ni para coger”. El imputado la sometió a un círculo de violencia, pero Evelyn lo defendía. En una situación intento estrangularla, y por esa razón la madre le echó del domicilio pero Evelyn se fue con él.

Jeylin Rojas, hermana trans de la víctima, la describió como “la mujer más hermosa que vio después de su mamá” y contó a su vez las constantes discusiones y hechos de violencia a los que era sometida Evelyn en manos de Ramoncito. “Los insultos iban dirigidos a decirle puto, sos un hombre y se refería a Jeylin como `tú hermano el maricón´. Eso hace referencia al odio que tenía el imputado hacía el género”.

Belén Rojas declaró que desde que entró Junior al hogar familiar, la casa se convirtió en un infierno. Fue ella quien reconoció el cuerpo de su hermana en la morgue judicial y destacó el detalle que más le llamó la atención “el pelo de Evelyn estaba todo mal cortado, ella amaba su cabello”.

El fiscal prosiguió relatando y recordando el testimonio brindado por Celeste, amiga ya fellecida de Evelyn. “En la etapa de instrucción, cuenta que conoció a Evelyn en la calle, eran casi hermanas. Conoció a Enrique y a Polaquito. Junior era violento, le ofrecía gaseosa a cambio de un servicio, pero ella no quería porque era muy agresivo hacía las personas trans. El imputado intento golpearla a Evelyn, ella se corrió y la patada le llegó a celeste quien terminó hospitalizada”.

Apuntaló que no hay dudas de la relación de pareja entre la víctima y el ahora condenado, y de las constantes situaciones de violencia de él hacia ella. “El médico Gaudencio, que estuvo en el lugar del hecho, está acostumbrado a ver este tipo de crímenes, pero declaró que le impresionó como la encontraron a Evelyn”.

La causa de la muerte de Evelyn era violenta con un traumatismo de cráneo gravísimo. Tenía fractura de la base del cráneo, perdida de simetría de la cara, y “ojos de mapache”. Las lesiones cerebrales de la víctima estaban determinadas del impacto de la cabeza de Evelyn contra algo plano y duro, como el piso o la pared.

Por último, hizo referencia a la detención del imputado en San Vicente, luego de varios días de búsqueda. “Junior estaba vociferando que había matado a una persona, tenía escoriaciones en la mano derecha compatibles con una pelea. El cuerpo médico forense determinó que comprende la criminalidad de los actos y que procede a la mentira y manipulación. Era peligroso para Evelyn”, cerró.

Hijo del patriarcado

En tercer lugar, el defensor oficial Mario Ramírez, solicitó antes de exponer su alegato final, que su pupilo sea quitado de la sala. “No se puede hablar de él sin que se sienta humillado, por eso solicito que lo quiten del recinto”, dijo.

En primer lugar, solicitó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua por una cuestión abstracta. “En las circunstancias de modo planteadas por el fiscal, entiendo que falta completarlo, Evelyn era una persona vulnerable, lo cual incrementó cuando conoció al imputado. Lo llamaron hijo del patriarcado pero también es hijo de la calle”.

Aseguró que Junior no es una persona normal y que también es una persona vulnerable, lo cual no quita que haya hecho algo atroz. “No recuerdo un homicidio con cuatro agravantes, quizás el de Valdez. Una persona normal no hace eso, puede ser hijo del patriarcado como muchos pero la persona que estaba sentado al lado mío no es como nosotros”.

Trajo a colación la confesión de Da Silva, donde hizo referencia a su consumo diario de marihuana y floripón, una planta alucinógena cuya hoja colocaba en el mate. “Floripón nunca probé, pero dicen que es muy fuerte el efecto. Vivía borracho, mal alimentado y fumaba marihuana constantemente”.

En cuanto al examen realizado por la junta médica psiquiatra, Ramírez aseguró que el resultado se basa en que su defendido comprende y dirige sus acciones al momento del chequeo pero no del hecho en sí.

Nuevamente se refirió al asesinato del abogado Valdez, en manos del doble homicida Bertoldo Neumann, quien purga una condena de prisión perpetua. “Nunca ví un caso así, dejando el caso del abogado Valdez aparte. Fue terrible la golpiza que le dio, era su modo de vida, pegarle todo el tiempo a Evelyn”.

Garantizó que el acusado la entendía a Evelyn como mujer pero no como su pareja. “Él la veía a ella como un cajero automático, no era una relación de pareja normal o por lo menos no queremos que se normalicen esas cosas”.

A lo largo de las audiencias, se esperaba que la defensa de Da Silva insistiera con la inimputabilidad para el acusado, lo cual fue solicitado por Ramírez en su alegato de clausura. “El imputado fue detenido tres días después del hecho, hace cinco años, pero no recibió ningún beneficio. Los inimputables no tienen beneficios, viven cagados y meados en una cárcel que es más fea que cualquiera. No hay ninguno que se haya resocializado”.

Continuó describiendo a Da Silva como una “rata de alcantarilla”, quien miente por instinto, para ir sobreviviendo, “es un poquito más que un animal”. “Ellos no eran pareja, no supo explicar la diferencia entre travesti y trans, no sabe la diferencia entre sexo y género. Evelyn tenía todos los elementos para definir a Junior como pareja, pero Junior no”.

En cuanto a los insultos que profería el acusado hacía Evelyn, el letrado alegó que “Cada uno insulta como sabe, podía ser homofóbico, pero tenía relaciones sexuales con ella, no sabemos que tenía en la cabeza”.

“Mi tarea es técnica, no se merece que le den un premio, repruebo lo que hizo, pero no está en condiciones de ser juzgado como una persona normal”. Fue contundente y dijo “La perpetua es lo mismo que se pegue un tiro en la cabeza. Está muy cerca de la pena de muerte”.

Cerrando, dejó presente que la vulnerabilidad de la víctima no está en discusión como así tampoco el trato “bestial” por parte del imputado. “A Junior solo le interesaba Evelyn, ahí conseguía su deseo sexual, su plata para la bebida y la droga. No existía el resto. Le echaron de la casa de Evelyn y volvió a la calle donde siempre perteneció. Esto es un crimen en contra de Junior no contra el patriarcado”.