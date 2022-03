La toma, que inició en horas de la mañana se extendió hasta las 18 horas. El reclamo de los alumnos, al cual se sumaron otras organizaciones, es contra un profesor el cual fue denunciado en 2018 por casos de acoso.

Esta mañana, alumnos del colegio Normal N°2 Manuel Belgrano de Montecarlo de ambos turnos, tomaron el establecimiento en reclamo por casos de acoso por parte de un profesor de la institución. En este sentido, Misiones Online dialogó con Anabella Garcete, una de las alumnas, que describió la situación desde dentro del colegio.

“El jueves hicimos una sentada con los alumnos de la escuela y algunas organizaciones de la comunidad, padres también y alumnos del turno tarde a partir de las 12, debido a que el profesor en cuestión debía presentarse a dar clases”, explicó Garcete.

“Hoy estamos tomando la escuela, la tomamos durante todo el día y finalizaremos a las 18. Nosotros ahora somos 15 alumnos pero por la tarde estuvieron muchos padres, 100 aproximadamente, y alumnos también del turno tarde” describió.

Garcete señaló que el profesor, quien ya fue denunciado, no se encuentra dictando clases por adhesión al paro docente.

“La denuncia oficial se realizó en 2018 pero hay rumores de acoso por parte de él desde 2012”, señaló.

La chica resaltó que durante este tiempo no se tomó ninguna acción. “Hubo una noticia que al parecer fue falsa, de que lo iban a trasladar a otra escuela pero nosotros no buscamos eso, queremos que no dé clases en ningún establecimiento donde tenga contacto con un menor”, manifestó.

De igual manera, Garcete remarca que “afortunadamente”, ni ella ni el grupo que se encuentra tomando las instalaciones fueron víctimas de este hombre.

En cuanto a la toma del colegio, la joven explica que esta es la primera vez que se hace un reclamo de estas características

“Anteriormente, no se habían tomado medidas ya que eran solo rumores, hasta la denuncia oficial en 2018. Una chica en 2012 lo denunció pero terminó por retirar la denuncia ya que estaba embarazada y este señor se hizo cargo del hijo”, explicó.

El caso

En noviembre de 2018, una adolescente acompañada por su madre, fueron las que presentaron una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Montecarlo, pero aparentemente no se inició ninguna causa penal al educador.

En una resolución con fecha 6 de diciembre de 2021, el Consejo General de Educación (CGE) autorizó al docente volver a dar clases en la Institución educativa. “El profesor fue sobreseído porque no le creyeron a las niñas, siempre le escuchan a los adultos y a los varones por ser varones”, había declarado la rectora de la Institución, Nora Arguello.